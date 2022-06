¿Cómo elegir la maceta perfecta para tu planta? Para que una planta crezca sana y fuerte es tan importante saber si necesita más o menos luz y regarla con frecuencia como la maceta que utilices. Muchas veces elegimos por una simple cuestión de estética, pero hoy en día hay tantas variantes de macetas y recipientes donde podemos colocar a nuestras plantas que es bueno saber en detalle qué será lo mejor para cada tipo.

“La maceta es la casa de la planta”, asegura Gabriel Caraballo, creador junto al arquitecto Víctor Ledesma de Planta @plantasomos -un original espacio en Villa Crespo en el que conviven plantas con macetas artesanales y objetos. Aquí los consejos y tips de este experto que comparte esta guía imprescindible para saber qué maceta es la ideal para cada tipo de planta.

Las macetas porosas son perfectas para plantas que no toleran el exceso de humedad como crasas o árboles como los ficus.

Más allá de lo estético. “Lo fundamental a la hora de elegir una maceta es tener en cuenta no sólo lo estético sino también las necesidades específicas de las plantas. La maceta es la casa de nuestra planta, por eso es tan importante elegir bien”.

Macetas con drenaje. “Hay dos tipos de macetas, las que tienen drenaje y las de riego controlado. Las de drenaje son las más comunes, las que tienen un agujerito debajo. Con este tipo de macetas no hay ningún tipo de inconveniente”.

Macetas con riego controlado. “Con este tipo de macetas hay que tener en cuenta ciertos factores. No pueden estar bajo la lluvia, ni en exteriores sin protección. Deben colocar una capa de pometina en la base antes de trasplantar la planta para que haga de amortiguación. Y necesitan un control del riego exhaustivo. Si eliges una maceta de ese tipo hay que designar algún miembro de la casa para que la riegue porque si no todos metemos mano y el agua no tiene dónde escapar. Esto hará que la planta se pudra. Por eso es clave chequear sí o sí que el sustrato esté bien seco antes de volver a regar. Estas macetas por lo general se utilizan en plantas que requieren riego espaciado como las de la familia de la sansevieria, o alguna crasa”.

Gabriel Caraballo, creador junto al arquitecto Víctor Ledesma de Planta @plantasomos, explica todo sobre las macetas.

Macetas porosas o con terracota. “Con respecto a las plantas que no toleran el exceso de humedad como crasas o árboles como los ficus, arbustivas que conviven bien en interior, lo más conveniente es elegir macetas con drenajes y que también sean porosas como la terracota o el cemento. No es conveniente elegir macetas que tengan tratamientos impermeabilizante porque la maceta funciona como amortiguadora en el riego. Son plantas que necesitan que una vez que se hidrataron se evapore lo más rápido posible el agua sobrante y la maceta hace de amortiguación para eso.

Las macetas relax pottery surgieron a partir de un error. Al instante fueron un éxito.

Macetas de cerámica o fibra de vidrio. Para las plantas selváticas, que son las que mejor conviven en los interiores de nuestras casas, la mejor elección son las macetas que no son porosas, pueden ser de cerámica esmaltada, chapa, fibra de vidrio roto moldeado. Estos materiales retienen la humedad y eso le hace bien a este tipo de plantas. El otro factor a tener en cuenta es el peso de estas macetas, depende del lugar donde coloques la planta. Para un balcón por ejemplo, son ideales las de roto moldeado y las de fibro de vidrio porque le quitan peso.