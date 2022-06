Arde Penitentes, empresarios vaticinan lo peor, vuelve un premio y más cortitas mendocinas

Es lunes feriado, pero... ¿Qué mejor que empezarlo con algunas novedades que sirven para actualizar info de lo que pasa en Mendoza, y también para compartir en un café?

Algunas de estas noticias llegaron a través de las redes sociales -tranquilos, están chequeadas-, otras en protocolares mails a la redacción de MDZ, y muchas a partir de los dimes y diretes que se escuchan en ciertas reuniones sociales.

Para empezar la semana, te cuento una serie de noticias cortitas, una "ensalada rusa" de información o un simple pantallazo de cosas que pasan en nuestra provincia.

Propietarios de departamentos de Los Penitentes muy enojados. Con los primeros "mantos blancos" que aparecen en nuestro paisaje montañoso, un debate que cada año surge en la provincia es el estado de los lugares turísticos dedicados al disfrute del esquí y las actividades que derivan de la llegada de la nieve. En este caso, varios propietarios de departamentos de la zona del complejo Los Penitentes han escrito a la redacción de MDZ con diferentes reclamos. Reproducimos textualmente a continuación uno de ellos:

Un fragmento del mensaje que reproducimos.

"¿Penitentes... parque de nieve??? 2022.. Mentiras y más mentiras... ¿el gobierno quiere darlo a concesión por 50 años? Al gobierno no le interesa ponerlo en funcionamiento. Dijeron que este invierno podría aprovecharse como un parque de nieve.... mentiras y más mentiras. Somos propietarios desde que se hicieron los primeros edificios. Ed. Tolosa. Salimos a caminar y no te dejan ni siquiera acercarte a La Herradura, antiguamente el restó y parador para comer y tomar algo. Todo un gran pueblo fantasma... ¿Le costaba tanto al gobierno habilitar aunque sea las pistas escuelas ? ¿Habilitar algún sector de baños y poner algún food truck para que los turistas puedan acceder? No. Nada hacen. Sólo les importa llenar sus bolsillos y que los votemos en cada elección. La verdad, me da pena que no hagan nada y que todo este complejo siga muriendo poco a poco, o mejor dicho, rápidamente se desvanezca como la nieve misma".

Los Penitentes, hace cinco días atrás.

Desde julio podés elegir a la empresa más querida por los mendocinos. Se trata de una campaña que va por su tercera edición. La idea es que el consumidor local reflexione y pueda determinar cuáles son las empresas que producen un impacto positivo en la comunidad y por las cuales sienten aprecio, y piensan que deben ser reconocidas con el título de “La más querida”.

El espíritu de “La Mas Querida” es poder visibilizar y reconocer a través del cariño a aquellas empresas que están transformando realidades con sus acciones y la forma en la que los mendocinos nos vinculamos como consumidores. La campaña fue declarada de interés municipal en la Ciudad de Mendoza y de interés legislativo por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza.

"Se hace para que fomentar el entender una economía más humana, donde las empresas contribuyen en la sociedad, no sólo con la producción de bienes, servicios y generación de empleo, sino además como agentes de cambio para ser un puente y contribuir a resolver problemáticas sociales, ambientales y/o culturales", explican.

Desde la organización se pide que antes de votar, se recuerde que el espíritu de esta campaña, que nació en 2018, es el de empezar a transformar la forma en que los mendocinos nos vinculamos con nuestras empresas. "De esta manera, tu elección tiene el poder de hacer que Mendoza despierte y sea consciente de que el afecto puede cambiar el mundo", dicen.

Es por esto que antes de escribir el nombre y el motivo, se solicita la reflexión sobre estas preguntas: ¿Cuál es el propósito de esa empresa? ¿Qué hace por el bien común? ¿Cuál es su filosofía empresarial? ¿Qué hace por el medio ambiente? ¿Cuál es su impronta social? ¿Qué aportes hace a nuestra cultura? ¿Qué inspira en la comunidad? ¿Qué tiene de diferente? ¿Qué genera en los mendocinos para la reconozcamos con cariño?

La imagen de la campaña.

Algunas apreciaciones:

1- ¿Qué empresas pueden ser votadas?

Emprendedores, pequeñas, medianas y grandes empresas, empresas privadas, públicas y mixtas que tengan toda o parte de su operación en la provincia de Mendoza.

2-¿Dónde puedo votar?

Ingresando a lamasquerida.net, desde el 1 hasta el 22 de julio.

3-¿Cómo votar?

Se debe colocar nombre de fantasía de la empresa y la razón por la cual se elige. Solo se aceptará un voto por mail y dirección de ip.

4-¿Quiénes pueden votar?

Todas las personas con interés en el desarrollo de una Mendoza más sostenible, inclusiva, justa e inspiradora para el mundo.

5-¿Cómo se define el ganador?

Se publicarán las 10 empresas con mayor cantidad de votos., su historia y las razones por las cuales fueron votadas.

Empresarios mendocinos pronostican grave desabastecimiento. Un nuevo escrito con firma de Daniel Ariosto, presidente de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM), alerta sobre la terrible situación que se vive con respecto a la falta de gasoil, reclamando que desde el Estado Nacional no se ha hecho absolutamente nada para desarrollar una política energética acorde a las necesidades de nuestro país.

Con fuertes conclusiones, los empresarios reunidos en esta institución vaticinan que si no se toma "el toro por las astas", el desabastecimiento podría convertirse en una realidad permanente. A continuación, el texto literal completo:

La Argentina es un país con su macroeconomía desordenada que impacta naturalmente en la microeconomía. Las pequeñas y medianas empresas y los ciudadanos en general somos testigos y víctimas de eso.

A todos los males que nos aquejan debemos sumar que 18 provincias están evidenciando la falta de gasoil, lo que agrava la situación del transporte directamente y del comercio, los servicios, el turismo y cualquier actividad económica, indirectamente.

La guerra ha agravado la falta de combustible en el mundo, pero, en realidad, lo cierto, lo concreto y lo que nos interesa a nosotros es que los gobiernos que nos han regido desde hace varias décadas, no han hecho absolutamente nada para desarrollar una política energética acorde a las necesidades de nuestro país.

La falta de combustible prolongada en el tiempo, hace que se paralice todo: el comercio, las industrias, los servicios, absolutamente todo. Una preocupación en nuestra provincia es que en vista a los feriados largos que se vienen, la falta de combustible va a impedir el desplazamiento de los turistas, lamentablemente.

No se tiene idea de cómo se van a transportar las mercaderías, las industrias pymes especialmente, no tienen idea tampoco de cómo van a recibir sus insumos, a transportar sus productos o producir, las que dependen de este elemento.

El transporte terrestre, totalmente perjudicado. Los camiones que deben transportar mercancías, muchas veces perecederas, deben deambular por las distintas estaciones, con mucha pérdida de tiempo y en muchos casos pérdida de mercaderías. No sabemos si puede llegar al transporte aéreo.

Las consecuencias de que las distintas situaciones de la vida nos alcancen, por ejemplo, la inestabilidad mundial causada por la guerra, es que, si no estamos bien parados, nos revuelcan, aplastan y dejan en el piso. Así estamos nosotros.

Lo peor de todo esto es que no tenemos ni idea de cuándo se va a solucionar esto. No la tiene el gobierno que no sabe responder si es un problema de días, semanas o meses.

De lo que sí tenemos idea, es de la interna que tiene el gobierno nacional, de quien se va o quién se queda y el conflicto en el que están involucradas las máximas autoridades de la Nación.

Volviendo al combustible, parte de esta crisis tiene que ver, justamente, con que no se han hecho las inversiones necesarias para que la exportación petrolera, concretamente Vaca Muerta, pueda tener la producción necesaria.

Pero también, esto es consecuencia de que los precios de los combustibles están pisados. No se han sincerado debido a que el gobierno no quiere asumir el verdadero valor de nuestra moneda y para no incrementar más la inflación, no está dispuesto a darle a todas las cosas el valor que realmente tienen.

El acuerdo con el FMI exige, entre otros puntos, la baja de subsidios. Justamente eso, también hace que los precios empujen hacia arriba y si no, los productos escasean.

En Chile, por ejemplo, que es un país que tiene una moneda fuerte y una economía sana, el valor del gasoil es de aproximadamente $239 argentinos (959 pesos chilenos en promedio)

Como solución para esta crisis y para que transportistas de otros países no se beneficien del bajo costo que tiene el gasoil en Argentina el gobierno ha dispuesto cobrar un importe mayor a extranjeros que quieran cargar en nuestro país. Medida inviable por donde se la mire.

YPF vende combustible a pérdida. Es Estado como siempre insistimos desde la UCIM, funciona a pérdida (al igual que Aerolíneas y otras empresas estatales) y genera cada vez más y más gastos y emite cada vez más y más sin límites.

Si nuestra economía no se sincera, si nuestras autoridades no asumen con seriedad su papel y entienden que el Estado no puede imprimir billetes y dar subsidios sin límites, sin perjudicar la salud de la economía, no podemos salir de este precipicio, que parece no tener fin.

Muy tristemente debemos asumir que, de no producirse un cambio de rumbo, esta situación no va a mejorar. Por el contrario, es de esperar que todo empeore y el desabastecimiento se convierta en una realidad.

Siempre es momento de volver a empezar. La política no puede diseñar una economía a su medida. Es hora de observar y escuchar la realidad y con los pies en la tierra, poner las cosas en su lugar.

Una nueva edición de un reconocido premio local. La Federación Económica de Mendoza abre la convocatoria para participar del “Premio Joven Empresario Mendocino 2021”, con el fin de distinguir el espíritu emprendedor local.

El concurso está dirigido a jóvenes de todo el territorio provincial que tengan entre 18 y 40 años y que cuenten con una empresa o un emprendimiento en el ámbito local.

Se conformará un jurado especializado para la elección de los ganadores. El primer puesto del “Premio Joven Empresario Mendocino 2021”, representará a Mendoza y competirá a nivel nacional por el “Premio Joven Empresario” de CAME Joven en Bs. As., en Casa Central de CAME. Cabe destacar que nuestra provincia ya cuenta con 4 premios nacionales: Gastón Ragazzone de Uco Drone (2020); Mauricio Pío de Amoriza de Maderas Plásticas Mendoza (2019); Martín Benito con Biosano (2017) y Alexis Atem con su firma Energe (2012).

Además, se entregarán menciones de honor en las siguientes categorías:

• Mención de Honor a la Innovación y Diseño

• Mención de Honor al Impacto Social Ambiental

• Mención de Honor por Reconocimiento Social

• Mención de Honor al Desarrollo Productivo Regional

• Mención de Honor al Relevo Generacional

• Mención de Honor a la Proyección Internacional

• Mención de Honor al Desarrollo Tecnológico

La entrega de premios se realizará el 6 de julio de 2022 en la Legislatura provincial y contará con la participación del empresario Martín Lerdón, dueño de PROLUBE, quién brindará una charla sobre su recorrido en el mundo empresarial.

Los interesados en participar, tiene tiempo de inscribirse hasta el 27 de junio y deberán completar un formulario al que se puede acceder haciendo click aquí.

Se palpita el foro de VALOS. La institución provincial que busca contribuir desde el sector empresario para alcanzar una Mendoza sostenible, y por ende movilizar y acompañar a la comunidad empresarial y emprendedora en el camino hacia un desarrollo en ese sentido prepara el encuentro anual número 17, que se denomina "Hacia el 2030, los líderes que necesitamos hoy"

Desde siempre esta agrupación ha bregado por alcanzar una Mendoza sostenible, y por ello, educar en una nueva forma de hacer negocios. "Esto se logra con empresarios que tengan en cuenta, en la toma de decisiones del día a día, las necesidades de todos los públicos con los cuales se relacionan y no sólo los intereses de sus accionistas y clientes. Es el camino para lograr una Mendoza sostenible, en una sociedad integrada, con empresas que practiquen la responsabilidad social e influyan en agentes sociales de cambio", explican desde VALOS.

El objetivo principal del foro este año será que cada participante pueda reconocer que, desde la sostenibilidad y la ética del cuidado se podrá evolucionar en las empresas. El encuentro será presencial y reunirá a prestigiosos expositores nacionales e internacionales.

Será el 30 de junio en la Nave Cultural. En cuanto al temario, se hablará de gestión de recursos humanos, teletrabajo y trabajo inclusivo e integración. Gestión de recursos ambientales. Economía circular y eficiencia energética. Conservación de la biodiversidad y bonos sostenibles. Gestión del impacto y sostenibilidad. Para más detalles e inscripción, hacé click aquí.

Desembarcaron en el ECA dos impactantes muestras fotográficas.Dedicadas a la música, “Fan” y “Pogo” son el viaje por el universo de los sonidos que nos proponen Nora Lezano y un colectivo de artistas mendocinos, respectivamente.

Si sos un melómano y sobre todo si amás la música nacional, tendrás la posibilidad de encontrarte con Charly, Fito, Abel, Spinetta, Calamaro, Ceratti y un puñado de próceres de la música mendocina, todos retratados por la lente de un o una artista de la fotografía.

Organizadas por el Ministerio de Cultura y Turismo, estas muestras nos ofrecen verdaderos documentos de la música nacional. En planta baja, Nora Lezano propone “Fan”, un paseo por rostros, gestos, momentos, sonrisas, complicidades, con los ídolos del sonido.

Un momento de la inauguración de las muestras.

En el subsuelo, un grupo de fotógrafos y fotógrafas mendocinos hacen “Pogo”, con imágenes que tienen como protagonistas a esos hombres y mujeres que trazaron el camino de la música local. Quienes exponen son Pachy Reynoso, Pablo Donna, Marcos García, Laura Musere, Facundo Serio y Tatiana Faingold.

Quienes estuvieron a cargo del montaje son Marcos Payueta, Sabrina Kadiajh y Gabriel Peralta y la curadora de POGO fue la artista mendocina Vivian Levinson.

Gran calidad artística en las fotografías expuestas.

La exposición permanecerá abierta al público hasta el 6 de agosto, con entrada libre y gratuita. Puede visitarse de lunes a sábados y feriados de 9 a 19, en el Espacio de arte ubicado en 9 de Julio y Gutiérrez, de la Ciudad de Mendoza.

El director de Estrategias Culturales del Gobierno de Mendoza, Fabián Sama, destacó el valor patrimonial que tienen estas muestras, ya que nos permiten reencontrarnos con nuestros ídolos de la música, muchos de los cuales ya no están físicamente. El funcionario remarcó la importancia de que la fotografía ocupe un espacio tan importante para la cultura mendocina, como es el ECA Eliana Molinelli.