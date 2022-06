Un informe revela que los consumidores de vino han cambiado sus preferencias

Se realizó la cuarta edición del encuentro internacional y virtual sobre innovación en la industria vitivinícola, Wine Innovation Summit, con eje principal en las tendencias y sustentabilidad.

La apertura estuvo a cargo de Raimundo Swett, Director Comercial de Prochile en Argentina, con 50 oficinas comerciales en los principales mercados del mundo. Swett comentó que “Chile tiene vigente 31 acuerdos comerciales con 65 economías del mundo, de esta manera llega a 86% de PIB mundial, 63% de la población mundial. Es decir, Chile es un mercado de 19 millones de personas, pero más de 5 billones de consumidores, y el vino es uno de los productos más emblemáticos que tenemos. En 2021, la industria ha exportado 1.641 millones de dólares de vinos envasados, 313 millones de dólares de vino a granel y 6 millones de dólares más relacionados a la industria vitivinícola”.

Desde la mirada de Prochile, La innovación es el pilar fundamental para el cambio sustentable. En relación a la importancia que tiene la sostenibilidad, para Chile es una obligación actual, y debe ser una política en el tiempo. En 1994 Chile sancionó la ley sobre medio ambiente que es actualizada constantemente. Por su parte, comentó que “en la actualidad hay 78 viñas certificadas con el código de sostenibilidad de Wine of Chile”.

En el ámbito local, Mario Lazzaro, Gerente General de Fundación Promendoza explicó que “Mendoza en el 2021, en vinos, exportó 795 millones de dólares a 133 destinos Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Canadá y Países Bajos”. Por su parte, Luis Romito, Coordinador de la Comisión de Sustentabilidad de Bodegas de Argentina, entidad que nuclea a 200 bodegas socias de la entidad y exportan a más de 130 países, generando más de 900 millones de dólares en divisas, hizo referencia al creciente interés de las bodegas socias en gestionar y certificar como bodega sustentable.

En relación a protección de cultivos, Cecilia Acosta y Rocío Nadin de Bodega Argento, productor orgánico número uno de Argentina, contaron su experiencia con una de las plagas más importantes en las viñas de Mendoza que son las hormigas y su mundo. A partir de la realización planificado de biocontrol con distintas alternativas de acciones en las fincas y buscando el equilibrio para no afectar el ecosistema lograr paliar que la hormiga coma la vid.

Cannabis y Vinos

Fernando Buscema, Director Ejecutivo del Catena Institute of Wine y CEO de Qualab, bajo la pregunta ¿qué tienen en común el vino y el cannabis? Desarrolló su visión de cómo a partir de la innovación disruptiva, que es la que cambia las reglas de juego; y la percepción del consumidor plantea en que negocios estás. Y se refirió a la teoría de “Jobs to be done o la tarea que tenés que hacer, es que no deberíamos definir en qué negocio estamos por el producto que producimos. Sino por la tarea que tiene que hacer el consumidor. Lo segundo que propone que el servicio o producto que ofreces, el consumidor contrata o despide según su interés”.

Buscema plantea el por qué nos eligen, y destaca tres perfiles de consumidor: el sibarita que busca una experiencia sensorial placentera, el experto es aquel que busca una experiencia que busca saber más y, por último, Fee Raider es aquel que busca impactar. Para todos estos perfiles, el vino compite con otros productos o experiencias ajenos al negocio del vino.

Por el lado de recursos humanos y el rol de la mujer en la industria vitivinícola, Federico Azeglio Director Regional NOA, Cuyo y Patagonia de Adecco Argentina, comentó que creció en el último año 30% la dotación de las mujeres en la industria, en sectores como línea de fraccionamiento, enología, laboratorio, agronomía, poda y cosecha.

La tecnología y el mundo Criptomonedas

A partir de la pandemia el ecommerce paso a ser una nueva herramienta en la venta de vinos para las bodegas, Luciano Rafowicz, Sales Manager Latam at Summa Solutions & Brandlive by Infracommerce, comentó que el comercio eléctrico creció un poco más del 30% desde la pandemia.

Rodrigo Exequiel Garcia Durá Developer Business de Pi Data Strategy & Consulting & Sebastián Aveille, Director de Pymes de Microsoft Argentina abordaron la transformación digital a partir del uso de datos a través de la inteligencia artificial para ser más eficientes en el uso del agua y fertilizantes en los viñedos y así reducir costos. Y prever con alertas tempranas las heladas en fincas o posibilidad de granizo utilizando las herramientas de Microsoft.

Y finalmente, Ignacio Indaburu Head of Operations de Satoshi Tango, “pensar las criptomonedas son una forma de dinero moderna que combina las mejores propiedades del mundo material, con las funciones que nos brinda la digitalización, la informática”.