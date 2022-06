Cuáles son las plantas de interior que necesitan poca luz

Todos podemos tener plantas en casa. No es necesario vivir en un lugar super amplio y luminoso. Si cuentas con poco espacio y no llega demasiada luz, no tienes por qué resignarte a tener tu lugar verde. Sí es clave conocer que cada uno de los ejemplares que elijas sea apto para las condiciones que tienes en tu casa.

“Las personas que recién están incursionando en el mundo de las plantas es necesario que entiendan que hay plantas que necesitan mucha luz y otras muy poca. Nosotros nos debemos adaptar a las plantas y no las plantas a nosotros. A veces pasa que se ponen de moda ciertos ejemplares que los queremos tener en un rincón específico de la casa porque combina con nuestra decoración, o porque nos gusta, pero ese lugar no es el mejor para la planta porque a lo mejor no soporta el exceso de luz o la falta de luz que tiene”, explica Gabriel Caraballo, creador junto al arquitecto Víctor Ledesma de Planta @plantasomos, un original espacio en Villa Crespo en el que conviven plantas con macetas artesanales y objetos muy especiales.

Busca el lugar ideal. “Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de elegir una planta es el espacio al que vamos a designar la plantita. Buscar una que se adapte a ese tipo de luminosidad y no al revés. No sirve comprar un ejemplar porque esté de moda o porque nos gusta y colocarla en el lugar que a nosotros nos gustaría que esté”.

Cuáles son las plantas que necesitan poca luz. “Hay una cierta cantidad de plantas, sobre todo las de selva bien adentro, que requieren poca luminosidad. Son ideales para espacios que no reciben tanta luz.

Las calatheas, los helechos, son bien tropicales. Les hacen muy mal estar cerca de las ventanas, de la luz directa, las molestan. Les gustan los espacios alejados de las ventanas, con un sustrato húmedo están perfectas. Lo mismo que los helechos.

La sansevieria también Espada de San Jorge requiere poco cuidado y también pueden vivir alejada del foco de luz. Foto: @claudivalentina

Sansevieria. Esta planta a la que le llaman también Espada de San Jorge, hay mucha variedad dentro de la familia, requieren poco cuidado y también pueden vivir alejadas del foco de luz.

Spatifilium. Otra de las plantas que soportan esta regla de poca luz son las Spathiphyllum, también hay mucha variedad en esta familia. Es una planta tropical que necesita un sustrato húmedo con buen drenaje y pulverizado foliar, con eso está feliz.

A la Calathea macoyana le gustan los espacios alejados de las ventanas, con un sustrato húmedo está perfecta. Foto: @claudivalentina

Aglaonemas y zamioculcas zamiifolia, conocida en redes como la planta zz. Soportan bien la poca luminosidad, pueden vivir alejadas del foco de luz, pero necesitan la atención del riego, del cuidado como cualquier otra planta.

Pero más allá de que todas estas plantas no necesiten una gran exposición directa de la luz solar, Gabriel Caraballo aclara que esto no significa que puedan vivir sin nada de luz. “Hay que tener en cuenta que si bien todas estas plantas pueden vivir con poca luminosidad, ninguna vive si no hay un foco de luz. A veces nos preguntan para para colocar plantas en recibidores, en baños, en paliers o toilettes que no tienen ventanas y es imposible que una planta sobreviva a esas condiciones porque no puede hacer fotosíntesis”.