PlayStation confirma el lanzamiento de The Last of Us para PS5 y PC

PlayStation confirmó que está trabajando en una remake de The Last of Us para PS5 y PC, el galardonado videojuego de PS4 ganador de más de 200 premios a juego del año.

El anuncio estaba preparado para el Summer Game Fest 2022, el evento de videojuegos organizado por Geoff Keighley. Sin embargo PlayStation se adelantó y lo anunció a través de la página web de PlayStation Direct.

La remake de The Last of Us estará disponible para PS5 el próximo 2 de septiembre y PlayStation anunció otra gran notica ya que más tarde también estará disponible para PC.

El anuncio de The Last of Us trajo un emocionante trailer donde se pueden apreciar la impresionante mejora de los gráficos visuales con respecto al videojuego de PS4 y fragmentos de esta emocionante historia que se convirtió en una serie de HBO Max.

"En una civilización devastada, donde los sobrevivientes infectados y endurecidos corren desenfrenados, Joel, un protagonista cansado, es contratado para sacar de contrabando a Ellie, de 14 años, de una zona de cuarentena militar. Sin embargo, lo que comienza como un pequeño trabajo pronto se transforma en un brutal viaje a campo traviesa", describe la trama del videojuego.

The Last of Us para PS5

La remake de The Last of Us para PS5 incluye la historia completa de un solo jugador y un capítulo precuela, 'Left Behind', que explora los eventos que cambiaron para siempre las vidas de Ellie y su mejor amiga Riley. El precio del videojuego de PS5 será de 70 dólares.