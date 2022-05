Fortnite celebra el Día de Star Wars con un montón de regalos

Cada 4 de mayo los fanáticos de la saga de George Lucas celebran el Día de Star Wars. El motivo por el que se eligió esta fecha para celebrar la histórica saga de ciencia ficción es por un juego de palabras entre la famosa frase "May the force be with you" (Que la fuerza te acompañe) y "May the fourth (4th) be with you" (Que el 4 de mayo te acompañe).

El Día de Star Wars se celebra desde 1979 y los millones de fanáticos en todo el mundo lo celebran a su manera. Disfrazándose de algunos de sus personajes, volviendo a ver las películas y hasta muchos cines del mundo las vuelven a ponerlas en cartelera.

Los beneficios de Fortnite por el Día de Star Wars

Fortnite, uno de los videojuegos más populares del momento, también se suma a la celebración del Día de Star Wars y anunció un montón de sorpresas para sus jugadores. Con motivo de celebración, Fortnite vuelve a poner a disposición de los jugadores todos los artículos de Star Wars de años anteriores. Aunque el Día de Star Wars se celebra el 4 de mayo, Epic Games decidió alargar esta celebración durante dos semanas. Todos estos artículos estarán disponible desde el 3 al 17 de mayo de 2022.

Sables de luz

Los sables de luz vuelven a Fortnite y tu avatar podrá usar el sable de Luke Sky Walker, el de Kylo Ren, el de Mace Windu y el sable de luz azul de Obi-Wan por toda la isla.

Foto: Epic Games

Rifle Bláster E-11

La icónica arma de los Stormtroopers regresa a la isla de Fortnite. Los Stormtroopers han establecido puntos de control en busca de Obi-Wan por toda la isla. Si quieres conseguir el fusil Bláster E-11 tienes que acudir con tu personaje a uno de estos puntos y comprarlos a cambio de barras. También podrás encontrarlo tanto en cofres como por el suelo al azar.

Foto: Epic Games

Acreditación Imperio

Nuevas misiones estará disponibles en la isla de Fortnite para celebrar el Día de Star Wars hasta el 17 de mayo. Cada misión de Star Wars en Fortnite recompensa con XP y al completar 5 de estas misiones recibirás un Empire banner como el que se muestra en la foto.

Foto: Epic Games

Todas las skins de Star Wars devuelta en la tienda

Si en años anteriores no pudiste adquirir alguna skin de Star Wars, durante este evento especial de Fortnite. A lo largo de la celebración del Día de Star Wars, irán apareciendo las siguientes skins para que los jugadores puedan comprarlas.