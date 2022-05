Carolina de Mónaco y un look de invierno para imitar

Siempre bella y elegante, Carolina de Mónaco tiene el mejor look para cada ocasión. En esta oportunidad, compartimos las claves del conjunto de invierno que lució para un reciente evento oficial y te contamos todo lo que hay que saber al respecto.



Fuente: Instagram Palais Princier de Monaco (/palaisprincierdemonaco/)

Carolina de Mónaco y su exitosa apuesta con su look de invierno floreado

Por lo general, los vestidos y las prendas floreadas con más propicias para los tiempos de calor, es decir, para la primavera y el verano. Sin embargo, Carolina de Mónaco parece no saber de reglas o, en todo caso, su belleza y su elegancia es tal que nada puede contra ella.



En una nueva celebración de Santa Devota, la patrona del Principado de Mónaco, la hija de Grace Kelly y el príncipe Raniero lució un delicado vestido largo de estilo floreado que llamó la atención entre todos los presentes.



Claro está que, además de este vestido, lució un considerable abrigo, lo que da cuentas del frío que hacía en aquella noche de fines de enero de este año. Al respecto, hay que decir que estas prendas también aportan lo suyo para el efecto total del look.



En concreto, las dos partes que combinan a la perfección con el vestido floreado son un abrigo de pelo negro y unas botas de media caña con tacón alto y también de color negro.



Esto, sumado a una bufanda del mismo color y a unas delicadas joyas, dieron como resultado un outfit sofisticado y equilibrado que aportó el toque de color justo a una fría noche de invierno.



El recuerdo de otro brillante look invernal de Carolina de Mónaco

La madre de Carlota Casiraghi es famosa por ser una de las mujeres más bellas del mundo, acaso la más linda de todas. Más allá del paso del tiempo y de las distintas royals que entran en escena a nivel mundial, esta distinción es algo que la princesa de Hannover siempre mantiene en vigencia.



Además de su belleza natural, Carolina sabe acompañar la misma con las prendas y los vestidos más elegantes y a la moda de todos. Basta con observar la galería de fotos que se le dedica a ella en el portal del Palais Princier de Mónaco para comprobarlo.



En esta se encuentra una imagen que recuerda otro de sus más bellos looks invernales: es el que lució en 2013 en el marco de un evento de Pringle of Scotland, el cual estuvo dedicado precisamente a la princesa Grace.



Todo sobre una delicada camisa blanca, la hermana de Alberto II optó por un pantalón largo y amplio y un abrigo, todo en la gama del blanco y negro. Por otra parte, hay que decir que en la imagen en cuestión posó con la actriz Tilda Swinton, quien eligió un look total blanco.







Teniendo en cuenta todo lo mencionado, ¿qué opinas acerca de estos looks de invierno de Carolina de Mónaco?