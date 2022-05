La imperdible lista de famosos invitados al Jubileo de Platino de Isabel II

Luego de lo que fue un comienzo de año complicado para la reina Isabel II, la monarca británica se prepara para celebrar su tan renombrado Jubileo de Platino. Para esto, tendrá lugar una serie de eventos que contará con la participación de una importante cantidad de famosos. A continuación, te contamos de quiénes se trata y compartimos todo lo que hay que saber al respecto.



A sus 96 años, la reina Isabel II se prepara para una intensa serie de celebraciones - Fuente: Facebook The Royal Family (/TheBritishMonarchy)







Reina Isabel II: el espectáculo que tiene como invitados a Tom Cruise y Helen Mirren



Distintos problemas de salud, con el contagio de covid-19 como hecho más destacado, llevaron a que la reina Isabel II no pudiera celebrar su Jubileo de Platino en la fecha exacta en la que se cumplieron sus 70 años de reinado, es decir, en febrero de este año.



Sin embargo, las complicaciones parecen haber quedado atrás y la Familia Real británica se alista para una serie de celebraciones que promete dar que hablar en el mundo entero.



Una de las más destacadas es la que tendrá lugar el próximo 15 de mayo en el marco del Royal Windsor Horse Show. Este festejo contará con la participación de 1300 artistas, 500 caballos y una serie de actores que representarán parte de la historia de la monarquía.



Se sabe que algunos de los invitados famosos de este evento son Tom Cruise y Helen Mirren, aunque no se conoce con precisión si participarán como actores o simplemente como espectadores.



Elton John, Ed Sheeran y otros famosos que participarán de los festejos por el Jubileo de Platino de Isabel II



Otro de los eventos más renombrados es el que sucederá el sábado 4 de junio. Se trata del Platinium Party, un concierto frente al Buckingham Palace al que podrán acudir de forma gratuita unas 20 mil personas.



Entre los nombres confirmados que actuarán se encuentran los de Elton John, Stevie Wonder, Ed Sheeran y George Ezra. Al mismo tiempo, se especula con la participación de Dua Lipa y hasta con la posibilidad de que las Spice Girls (con o sin Victoria Beckham) se reúnan para homenajear a la reina.



Por otra parte, y si de invitados famosos se trata, muchos se preguntan qué puede llegar a ocurrir con la presencia del príncipe Harry y de Meghan Markle.



Por lo que se sabe hasta el momento, el hijo menor de Lady Di y su esposa podrían asistir como invitados, aunque los rumores indican que, debido a su alejamiento de la realeza, Isabel II no autorizaría que formen parte de la foto familiar oficial.



Sí se espera que participen de algunos de los eventos que tendrán lugar entre los meses de mayo y junio, entre ellos el de Trooping the Colour, celebración que se centra en el segundo cumpleaños de la reina.



¿Qué opinas? ¿Estabas al tanto de que todos estos famosos formarán parte de los festejos por el Jubileo de Platino de Isabel II?