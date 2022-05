Esta falda de Hugo Boss es la favorita de Máxima de los Países Bajos y Letizia de España

La lucieron algunas de las royals más famosas del mundo entero, entre ellas la reina Letizia, Sofía de Suecia y Mary de Dinamarca. Se trata de la falda de color azul cielo de Hugo Boss y, en esta oportunidad, compartimos sus principales detalles y te contamos todo lo que hay que saber al respecto.



La reina Letizia luce su falda de Hugo Boss en un acto oficial de marzo de este año - Fuente: Twitter Casa de S.M. el Rey (/CasaReal)

La falda de las royals: así es la prenda de color azul cielo de Hugo Boss

Si se observa la relevancia y el prestigio que tiene Hugo Boss en el ámbito de la moda mundial, no sorprende que muchas de las royals más elegantes y sofisticadas elijan sus prendas a la hora de definir sus looks y sus outfits.



Prueba de esto se puede encontrar en la falda de color azul cielo que la casa de moda de lujo oriunda de Alemania lanzó al mercado hace unos años. Se trata de una prenda de talle alto y sutilmente ajustada, lo cual permite resaltar la figura de quien la use.



Sofía de Suecia y Mary de Dinamarca fueron las dos royals que primero se dejaron ver con esta delicada prenda. Sin embargo, la reina Letizia de España se encargó de llevar la misma a otro nivel al usarla en varias oportunidades.

La reina Letizia y la falda de Hugo Boss: así luce una de sus prendas favoritas

Ante todo, hay que recordar que Doña Letizia es famosa por su tendencia a “reciclar” varias de sus prendas favoritas, es decir, por usar en numerosas oportunidades vestimentas ya conocidas.



Claro que, así y todo, siempre logra renovarse, en especial mediante las prendas que elige para acompañar las ya vistas.



En lo que se refiere a la falda azul cielo de Hugo Boss, la esposa de Felipe VI la estrenó hace aproximadamente 3 años, a mediados de 2019. Desde entonces, la utilizó en al menos 6 oportunidades, siempre logrando que su look no caiga en lo repetitivo.



Una de las constantes en la experiodista de 49 años parece estar en la combinación de esta falda con camisas o blusas de tonos azules oscuros e incluso negros.



Sin embargo, en marzo de este año sorprendió al lucir esta falda con un delicado jersey ajustado de color azul noche. El resultado no solo fue un look sumamente elegante, tal como la reina consorte nos tiene acostumbrados, sino también un conjunto que resalta como nunca su esbelta silueta.



Por otra parte, hay que mencionar que hace poco, en enero de este año, Letizia sorprendió al lucir otra falta midi de Hugo Boss, aunque en este caso se trata de una prenda de color negro y de cuero, lo que demuestra su predilección hacia esta marca de origen alemán.



¿Qué opinas? ¿Estabas al tanto de que Letizia y otras royals del mundo tienen en común su gusto por esta falda azul cielo de Hugo Boss?