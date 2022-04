Duelo de vestidos de boda: Princesa Ana vs. Máxima de Holanda

Además de ser dos de las figuras de la realeza más destacadas del mundo, la princesa Ana y Máxima de Holanda tienen algo más en común: ambas usaron vestidos de boda de similares características. A continuación, compartimos los detalles de cada caso y te contamos todo lo que hay que saber al respecto.

Princesa Ana y Máxima de Holanda: dos royals con gustos similares

A simple vista, es posible que parezca el mismo vestido. Pero no, los que usaron la princesa Ana y Máxima de Holanda en sus respectivos casamientos son dos prendas distintas, más allá de sus varias y evidentes similitudes.



Ante todo, hay que aclarar que cuando se habla de la boda de Ana del Reino Unido se hace referencia a la primera, es decir, a la que tuvo lugar en 1973 con Mark Anthony Phillips (en 1992, la hermana del príncipe Carlos se divorció y luego se casó en segundas nupcias con Timothy James Laurence).



En aquella oportunidad, la única hija mujer de la reina Isabel II y de Felipe de Edimburgo había optado por un vestido de Maureen Baker cuyo rasgo más notorio radica en el cuello alto y en las mangas largas.



Décadas más tarde, en 2002, Máxima Zorreguieta sorprendió al mundo al elegir un vestido sumamente parecido. Sin embargo, hay que destacar que cada uno presenta sus diferencias.



Sin ir más lejos, el que Máxima eligió para casarse con Guillermo Alejandro I, quien entonces aún no era rey de los Países Bajos, también presenta un cuello alto pero de dimensiones menores que el de Ana.



Algo similar ocurre con las mangas: mientras que en el Ana las mismas son completamente largas, en el de la reina consorte de los Países Bajos estas eran de tres cuarto.



Otros casos de royals que usaron vestidos de novia parecidos en sus bodas

Lo más llamativo de todo sin dudas pasa por el hecho de que Ana y Máxima no son las únicas royals cuyos vestidos de boda se destacan por lo parecidos que son.



Kate Middleton, por ejemplo, lució más que hermosa el día de su boda con el príncipe William, lo cual no impidió que muchos trazaran un paralelismo entre su vestido y el que usó Grace Kelly cuando se casó con el príncipe Rainiero III de Mónaco.



También en el seno de la Familia Real británica, se dio el caso de que, previo al casamiento, la propia Middleton se destacó con un atuendo azul muy similar al que exhibió Lady Di el día de su compromiso con el príncipe Carlos.



Sea a modo de homenaje o no, lo que esto también indica es que, a casi 25 años de su muerte, Diana Spencer sigue siendo todo un ícono de la belleza y la moda.



¿Qué opinas? ¿Estabas al tanto de estas curiosidades protagonizadas por estas royals y sus vestidos?