Malbec amado: estos 44 enólogos hablan desde el corazón sobre el vino más importante de la Argentina

Fue un momento de unidad a través de la virtualidad, y de emoción en momentos duros. Corría el año 2020, y en plena pandemia se daba una situación inédita: no se podía celebrar, ni reunirse.

Las bodegas y los equipos de enólogos, ingenieros y trabajadores del mundo del vino se enfrentaban al desafío de poder realizar las cosechas y los trabajos propios de la vendimia en un contexto absolutamente desconocido, nuevo y de temor.

En este panorama, MDZ quiso celebrar la cepa emblema de la Argentina y lo hizo charlando con un grupo de enólogos aplaudidos en el país y el mundo.

Hoy, que ya comenzamos a sortear este problema y la realidad es otra -e incluso varios de los que figuran han cambiado de bodega o de proyecto vitivinícola-, queremos traerte nuevamente ese recuerdo.

Pero antes... ¿Por qué se celebra el Malbec hoy?

El Día Mundial del Malbec se celebra el 17 de abril porque fue en esa fecha cuando Domingo Faustino Sarmiento, entonces presidente de la Nación, decidió transformar la industria del vino del país. En esa jornada, en el año 1853, el sanjuanino le solicitó a Michel Aimé Pouget, un agrónomo francés experto en suelos, la tarea de traer a la Argentina nuevos varietales: entre la selección que el hombre hizo estaba el Malbec.

Pouget siguió haciendo experimentaciones e intentando adaptar los varietales franceses a los diversos terroirs de Argentina. Diez años después, a Francia llegó una tremenda crisis: una plaga de Filoxera golpeó a toda la región del Ródano. Mientras eso sucedía, el Malbec prendió fuertemente en nuestro país y se comenzaron a lograr vinos altamente superiores a los que surgían en su país de origen. Décadas después, en 1956, Francia enfrentó otro problema: una helada destruyó la mayoría de los viñedos de Malbec.

Durante los años siguientes, específicamente durante la década de los 90, Argentina logró posicionar al Malbec como su varietal insignia, haciendo de él una bandera a la hora de hablar de vitivinicultura, y poniéndose poco a poco en el mapa de los vinos premiados del mundo. Se plantaron entonces más de 10000 hectáreas y la cepa se transformó en la líder indiscutida a la hora de las exportaciones. "Winelovers", coleccionistas y críticos del mundo entero descubrieron y elogiaron al Malbec argentino.

La celebración del día del Malbec en el año 2020 nos encontró en una situación muy particular: físicamente no podíamos juntarnos, reunirnos a hacer fiesta. Es por eso que desde MDZ quisimos homenajear a esta cepa con la palabra de los que saben. De los que la sienten en su cuerpo en cada cosecha. Quienes ponen sus esfuerzos -junto a mucha gente que los acompaña: cosechadores, ingenieros, asistentes, y más- para que sea motivo de orgullo para el país. Los enólogos.

Por ello reunimos a 44 hacedores de vino para que, en algunos segundos, traten de hacer algo que es muy difícil: expresar qué sienten por el Malbec, qué es para ellos, y dejarnos un mensaje. Quisimos, en nombre de estos 44 hombres y mujeres -que son solo una muestra de la cantidad de personas talentosas que recorren las bodegas y proyectos enológicos de nuestra provincia- felicitarlos y alentarlos a todos. A todos los integrantes de la industria del vino mendocino y argentino, que debieron enfrentar nuevos desafíos con fuerza, después de esos "raros" y particulares días.

La palabra de los que saben

Los seis primeros enólogos hablan aquí y dicen: "Malbec es identidad: el vino que nos representa y nos desvela". "Seamos pacientes: este tiempo pasará y nos encontraremos para brindar y abrazarnos".

Otros seis que dicen: "El Malbec son nuestros abuelos. Es cultura de trabajo". "El que hoy tiene que salir a trabajar, cuídese mucho y sea precavido. Seamos solidarios entre todos y con todos".

¡Seis winemakers más! "El Malbec es orgullo, es sensibilidad, es expresión. Nuestro emblema, nuestra bandera". "¡A todos los argentinos: ¡fuerza!".

Estos seis profesionales afirman que "es el vino argentino por excelencia. Una plaga casi lo borra del mapa, se reinventó y hoy volvió a brillar". "De esta, vamos a salir todos juntos".

Seis hacedores de vino lo aseguran: ¡El Malbec representa la vida!". "Cuidémonos entre todos: ¡Quedémonos en casa!"

Estos seis winemakers están seguros de que "el Malbec es la cepa de nuestros sueños: es inicio, diversidad, proyección y futuro". "Respetemos la cuarentena para cuidarnos entre todos".

En este video, son ocho los enólogos que están de acuerdo en que "el Malbec son nuestras raíces. Esta cepa es honestidad, fuerza y pasión". "¡Brindemos por la salud de toda la humanidad!".

¡Muchas gracias! En representación de todos los hacedores de Malbec, y los trabajadores de la industria vitivinícola, a estos 44 virtuosos que aportaron su palabra:

Aclaración: al lado de cada nombre figura la bodega para la cual trabajó en el año 2020, momento en que se desató la pandemia de Covid 19.

Mariano Di Paola (Rutini Wines), Sebastián Zuccardi (Zuccardi Wines), Gerardo Michelini (Michelini i Muffato y Súper Uco), Soledad Vargas (Finca La Anita), Rodolfo Valebella (Bodega Rolland), Manuel González Bals (Bodega Andeluna), Marcelo Pelleriti, (Monteviejo y Marcelo Pelleriti Wines), Santiago Mayorga (Cadus y Nieto Senetiner), Gonzalo Carrasco (Terrazas de los Andes), Noelia Torres (Ruca Malen), Juan Pablo Michelini (Zorzal Wines), Tomás Stahringer (Vinyes Ocults), Matías Michelini (Passionate Wines y Súper Uco), Karim Mussi (Altocedro y Alandes), Sergio Casé (Bodegas Trapiche), Julia Halupczok (Finca Sophenia), Pablo Benavides (Kalos Wines), Adrián Manchón (Cuvelier de los Andes), David Bonomi (Bodega Norton y Per Se), Agustina Hanna (Nieto Senetiner), Lucas Niven (Pala Corazón), Sebastián Bisole (Casa de Uco), Pepe Reginato (Bodega Reginato), Pablo Bassin (Beba Vinos y Lattarico Wines), Alejandro Vigil (Catena Zapata y El Enemigo), Juan Roby (Bodega Lagarde), Andrés Vignoni (Viña Cobos), Andrea Muffato (Michelini i Muffato), Pablo Navarrete (Vinos de la Luz), Germán Di Césare (Bodega Trivento), Roberto de la Mota (Mendel Wines), Susana Balbo (Susana Balbo Wines), Pablo Richardi (Flecha de los Andes), Silvio Alberto (Bodegas Bianchi), Matías Ciciani (Escorihuela Gascón), Ariel Angelini (Casa Petrini), Walter Bressia (Bodega Bressia), Estela Perinetti (Las Estelas Wines), Pablo Martorell (The Vines of Mendoza), Mauricio Vegetti (Lui Wines), Fernando Colucci (Bodega Vistalba), Gabriel Molina (Bodega Sin Fin), Edy del Pópolo (Susana Balbo Wines y Per Se) y Nesti Bajda (Catena Zapata).