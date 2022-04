Qué cargo ocuparía Camilla Parker Bowles si el Príncipe Carlos no llega a rey

El cargo oficial que ocupa Camilla Parker Bowles en el seno de la realeza británica es uno de los mayores focos de debates de las últimas décadas. En esta oportunidad, te contamos qué pasaría con la duquesa de Cornualles en el hipotético caso de que el príncipe Carlos no llegue a rey y también te decimos qué ocurriría si finalmente este asume. A continuación, todos los detalles.



Fuente: Facebook The Royal Family (/TheBritishMonarchy)

Camilla Parker Bowles: ¿de princesa consorte a reina consorte?

Si bien podría decirse que en los últimos años las aguas se han calmado para Camilla Parker Bowles y el príncipe Carlos, la polémica que ambos protagonizaron durante décadas (con infidelidad a Lady Di de por medio) ha transformado a la actual duquesa de Cornualles en una de las figuras más cuestionadas de la realeza.



Basta con recordar todo lo que tuvieron que pasar Camilla y Carlos para finalmente convertirse en marido y mujer. De hecho, y por más que legalmente estuviese en condiciones de ostentarlo, la exmujer de Andrew Parker Bowles renunció al título de princesa de Gales, en parte en homenaje a Diana Spencer pero, sobre todo, para no herir susceptibilidades en el pueblo británico.



Asimismo, en su momento se dio a saber que, cuando el príncipe Carlos llegase a ser rey, Camilla no se convertiría en reina consorte, sino que sería simplemente princesa consorte.



Esto cambió en los últimos tiempos gracias al aval que finalmente otorgó Isabel II ante la insistencia de su hijo mayor. En consecuencia, todo parece indicar que la actual esposa del heredero sí será reina consorte del Reino Unido.



El título que ostentaría Camilla Parker Bowles ante una hipotética muerte prematura del príncipe Carlos



Al no haber nacido en el seno de la realeza, los títulos que posee Camilla (es duquesa de Cornualles y de Rothesay y condesa de Chester) le corresponden por su matrimonio con el mayor de los hijos de Isabel II y Felipe de Edimburgo.



Esto quiere decir que, en el hipotético caso de que Carlos fallezca antes de convertirse en rey, lo más probable es que se produzcan algunas modificaciones al respecto.



Teniendo en cuenta que Carlos ya tiene 73 años y que su madre ya superó las 7 décadas en el trono, no sería descabellado que esto suceda, y ya se sabe cuáles serían los pasos a seguir.



El protocolo de la Familia Real británica indica que, ante la muerte prematura de Carlos, quien pasaría a ocupar el primer puesto en la línea de sucesión al trono es William, el hijo mayor de este y de Lady Di.



Al fallecer Isabel II, William se convertiría en rey y, en consecuencia, sería el encargado de determinar el futuro de los títulos reales de Camilla Parker Bowles.



En resumen, no hay forma de saberlo en la actualidad ya que se trataría de una decisión que el hermano mayor de Harry tomaría llegada la ocasión.



¿Qué opinas? ¿Crees que es posible que se dé esta situación y que Carlos no llegue a ser rey?