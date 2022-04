Con quién estaba Camilla Parker Bowles en los 70

Camilla Parker Bowles tuvo que esperar ni más ni menos que 35 años para casarse con el príncipe Carlos. Su historia de amor comenzó en la década de los 70, aunque hay que decir que el heredero al trono no fue el único hombre con el que estuvo entonces. En esta ocasión, recordamos el pasado amoroso de la duquesa de Cornualles y compartimos todo lo que hay que saber al respecto.



Camilla Parker Bowles, su novio de los 70 y su coqueteo con el príncipe Carlos

Hacia comienzos de la década de 1970, Camilla Parker Bowles, entonces conocida por su nombre de nacimiento (Camilla Rosemary Shand), ya estaba en contacto con los dos hombres que serían los más importantes de su vida: Andrew Parker Bowles y el príncipe Carlos.



De novia con el primero, cuenta la historia que este la engañaba con otras mujeres y que Camilla lo sabía. Por este motivo, cuando lo conoció al hijo de la reina Isabel II se le acercó más con intenciones de darle celos a su pareja que por otra cosa.



Lo que evidentemente no tenía en cuenta era que Carlos poseía sus encantos, los cuales hicieron efecto en ella rápidamente. Fue así como Camilla y el heredero al trono comenzaron un romance que, con sus idas y vueltas, duraría hasta la actualidad.



No obstante, las cosas no fueron fáciles para ellos. En el seno de la Familia Real británica no veían con buenos ojos la posibilidad de que Camilla se casara con Carlos.





Al mismo tiempo, la actual duquesa de Cornualles contrajo matrimonio con el brigadier británico Parker Bowles, lo cual ocurrió en 1973, y luego tuvo 2 hijos: Thomas Henry Charles (1974) y Laura Rose Lopes (1978).

Camilla Parker Bowles: la polémica con Lady Di y el tan ansiado casamiento con Carlos



A pesar de sus intermitencias, Camilla y Carlos nunca interrumpieron su romance de manera definitiva, ni siquiera cuando este conoció a Diana Spencer. Sí se dice que se separaron durante los años en que nacieron William y Harry, pero pronto volvieron, y Lady Di lo sabía.



De hecho, entre estos personajes se dio una dinámica de triángulo amoroso que duró por varios años. Es más: se sabe que este fue uno de los factores determinantes que desencadenaron la separación y el posterior divorcio entre Carlos y Diana.



Para la misma época en que se producía este mediático divorcio, Camilla y Andrew Parker Bowles hacían lo mismo. Pero la muerte de Lady Di en un accidente de tránsito volvió a poner impedimentos para que la duquesa y el hijo de Felipe de Edimburgo dieran rienda suelta a su relación.



Finalmente, Camilla Parker Bowles y el príncipe Carlos se casaron en abril de 2005 y desde entonces ella fue ganando cada vez más la aceptación del pueblo británico y de la Familia Real.



¿Qué opinas? ¿Estabas al tanto del pasado amoroso de Camilla Parker Bowles?