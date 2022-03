Discursos vendimiales: zona de promesas para la tribuna

En tiempos de acuerdos con el FMI y de idas y vueltas del ministro Guzmán, ayer en la jornada de sábado vendimial se me vino una idea innovadora que esbozó el funcionario hace un tiempo: la sarasa.

Ojo, acá nadie dice que lo que hayan firmado o lo que se haya prometido en los diferentes discursos no se vaya a cumplir. Que no sean puros discursos vacíos. Para nada. Pero la idea de palabras y más palabras que vuelan en una realidad paralela estuvo presente en todo momento.

No sé, imagina a los jóvenes de hoy, o a los adultos jóvenes elegir un vino frente a otras bebidas, por escuchar la canción “Uva, uva… Uva”. Eso es parte de la campaña de vino genérico que se mostró en el tradicional discurso de la Coviar.

De los dichos al hecho

Esto que digo no se me ocurre a mí porque me levanté mal hoy. Es lo que pude recabar entre los asistentes a los distintos eventos donde se dieron estos discursos.

“¿De qué sirven estos discursos tan largos?”. “Son formatos acabados”. “¿Dijo 40 millones de dólares?”.

Quiero decir, los que se sientan adelante, en las filas principales, son funcionarios que van a cumplir el protocolo y atrás, empresarios, emprendedores que pueden ingresar o bodegueros viendo un show político empresarial que poco deja.

Qué se anunció, qué se dijo de relevante. Podés leer completas notas de los diferentes cronistas de este diario al respecto. Lo interesante es que el año que viene podamos revisarlas y ver de eso dichos cuántos fueron verdaderos hechos.

Del consumidor, poco y nada

Lo que sí puede rescatar es que poco hablaron del consumidor. Si claro que dieron datos que el 70% del vino que se produce se toma en el mercado doméstico, pero cómo es ese consumidor, cuáles son los desafíos con los nuevos paladares, qué características tienen los productos que valoran, en qué momento consumen. Nada de eso.

Desde Bodegas de Argentina dijeron que ellos son los que conocen el sector porque trabajan allí desde hace años. Bien. Y desde Coviar, dijeron que ese “es el lugar del vino argentino para discutir los temas”. Ok ¿Y entonces?

Ah. Sí coincidieron en lo de consumo responsable. Muy poquito.

María Sance y Ale Vigil en el momento de la entrega.

Y entre tanto paquete de medidas y políticos de traje con camisas abiertas, siempre lo bueno no puede quedar en un Universo paralelo. El reconocimiento a unos transformadores de Mendoza como han sido el enólogo Alejandro Vigil y su esposa María Sance fue lo mejor del día. Han puesto a la provincia en un lugar diferente. Con mucho valor. Y lo mejor de todo, es que su universo... el Universo Vigil es Apto para todo Público.