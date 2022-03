Carlos Tevez se pasea con un colorido look: a dónde está y por qué

El astro futbolístico y por siempre referente de Boca Juniors, Carlos Tevez, "ama Mendoza" -así mismo lo ha declarado- y cada vez que puede, se hace una escapada para disfrutar de sus paisajes, su gastronomía y sus vinos.

"El Apache" ha entablado desde hace tiempo una amistad con Alejandro Vigil, alma mater de El Enemigo Wines y creador del imperio gastronómico Universo Vigil; quien desde hace años además es Director de Enología de Catena Zapata; y cada vez que viene "por estos pagos" es al primero que llama y con quien se reúne a disfrutar de "la Tierra del Sol y del Buen Vino".

"Me gusta mucho manejar. Vengo siempre manejando a Mendoza, con amigos o con familiares", expresó Carlos. El futbolista además comparte habitualmente imágenes en Instagram junto a sus seguidores, que ya suman más de 1,6 millones de personas. "Llegué y directamente me vine a la catedral del vino", escribió en sus redes, refiriéndose así a la bodega del mítico Nicolás Catena que se encuentra en Luján de Cuyo.

En la red social líder de fotografía, el ex jugador Xeneize mostró que apenas llegó se juntó con Vigil en Catena Zapata, y además de tomarse unas divertidas instantáneas, no solo recorrió la bodega sino que pasó un día con el winemaker.

Párrafo aparte mereció el colorido look con el que decidió vestirse: jogger verde, sweater azul con guardas "barilocheras", zapatillas blancas y el remate: maxi gafas espejadas y un sombrero de paja absolutamente cool ideal para recorrer las viñas.

"Estoy en plena Vendimia. La verdad es que hoy he vivido un día normal de cosecha... pero con Carlos Tevez", contó Vigil a MDZ. "Es muy lindo compartir con él porque es un tipo simple, muy ameno, muy tranquilo y muestra mucho interés. No exige nada, sino simplemente ser uno más compartiendo la particular jornada de cosecha. El simplemente me acompañó, en todo el trabajo del viñedo con el equipo, luego en lo que hay que hacer en la bodega... te repito: un día más de Vendimia, pero con Tevez al lado", siguió Alejandro.

El año pasado, cuando se produjo la flexibilización de protocolos y medidas con respecto a la pandemia, Tevez también había venido con una gran cantidad de familiares y amigos a Mendoza. La pregunta queda lantento: ¿Tantos viajes del ídolo y tantas reuniones con Ale Vigil desembocarán en algún proyecto en común?

¡No te pierdas las fotos!

Tevez en la puerta de Catena Zapata, junto a un grupo de amigos.

Con Ale Vigil el futbolista también fue al Valle de Uco y ambos visitaron a Juan Pablo Michelini, en Zorzal Wines.

El divertido acting de Ale Vigil y Carlos Tevez en bodega Catena Zapata.