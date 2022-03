Qué artistas tocaron en la primera edición del Lollapalooza en Estados Unidos

El Lollapalooza ya es uno de los festivales de música más icónicos de todos los tiempos. A pesar de esto, cuenta con un pasado que quizás muchos desconocen. En esta oportunidad, compartimos todo lo que hay que saber acerca de sus orígenes en los Estados Unidos y te contamos cuáles son algunas de las bandas que se presentaron en la primera edición. No te pierdas los detalles.

Lollapalooza: el festival pensado para un verano que ya lleva más de 30 años de vida

Ya en su momento, el Lollapalooza fue conocido como el festival de música que definió a toda una generación. Hoy en día, su fama y su trascendencia a nivel mundial es tan grande que prácticamente no hay nadie que no lo conozca: incluso los que nunca fueron ni piensan ir a una edición saben de qué se trata.



Lo que muchos desconocen son los orígenes que tiene este festival. Al respecto, hay que decir que fue creado por Perry Farrell, el líder de la agrupación Jane’s Addiction, y que la intención en un primer momento fue la de crear un espectáculo que acompañara a la gira final de su banda.



Esto fue en 1991, y los fanáticos de esta banda estadounidense de rock alternativo saben bien que, luego de la separación, se volvieron a juntar y tuvieron varias idas y vueltas.



En cuanto a la gira del llamado Lollapalooza (Farrell confesó que se le ocurrió este nombre al ver una película de Los Tres Chiflados), el éxito que generó fue tal que se siguió llevando a cabo de manera anual hasta 1997. Luego se presentaría una pausa que duraría hasta 2003 y, tras una ausencia en el 2004, en 2005 el festival ya volvería para quedarse.



Los artistas y las bandas que se presentaron en la primera edición del Lollapalooza

Hoy en día, este festival que se sigue realizando en los Estados Unidos y que se ha extendido a otros países como Chile y Argentina, es conocido por ofrecer un “line-up” que presenta una gran variedad de estilos y géneros musicales.



Sin embargo, esto no fue así en la primera edición. Por lo contrario, en la misma no hubo opciones para todos los gustos, sino que los artistas y las bandas que se presentaron eran principalmente de géneros como el rock alternativo, la música industrial y el rap.



Además de Jane’s Addiction, en la edición del Lollapalooza de 1991 se presentaron bandas y artistas como Siouxsie and the Banshees, Nine Inch Nails, Ice-T, Living Colour, Butthole Surfers y Henry Rollins Band.



Luego de leer todo esto, ¿sabías estas curiosidades acerca del primer Lollapalooza de la historia?