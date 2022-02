Los lujosos departamentos que aparecen en And Just Like That

La icónica Sex and The City y su secuela, And Just Like That, están exquisitamente ambientadas.

Los personajes interpretados por Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw) y sus amigas poseen departamentos en lo mejor de Nueva York y allí transcurren las historias que cuentan.

Por eso, desde el departamento de Carrie en el Upper East Side hasta el de Miranda en Brooklyn, las residencias de la saga llaman la atención por su atractivo, lujo y esplendor, captando la atención de los espectadores.

Nueva York: el lugar en donde transcurre “And Just Like That“ es casi otro personaje

En la cuarta temporada de Sex and The City, el personaje de Carrie aseguró que Nueva York es “una ciudad de inquilinos“ y que todo el mundo renta. No obstante, Charlotte, Miranda y Samantha le replican: “yo no“.

Las casas de piedra rojizas típicas de Nueva York, conocidas como brownstone, fueron casi un personaje más de la primera parte de la legendaria serie.

Tal es así, que tanto Miranda, Charlotte como Carrie siguen viviendo - en “And Just Like That“- en las casas que compraron durante las primeras temporadas de “Sex and The City“. Los ambientes son tan conocidos como icónicos y juegan un rol clave en las historias, hablan de los personajes y tienen un peso mayor al de otros escenarios de otras emisiones.

Cuando no están en sus casas, las chicas aparecen rodeadas por lugares típicos como el West Village o la fuente Bethesda de Central Park, el café del Museo Whitney de Arte Americano y el East Pole del Upper East Side.

El grupo que protagoniza “And Just Like That“, tan elegante como chic, pasa mucho tiempo en las casas. Y cada una de las residencias no tiene nada que envidiarle a la moda neoyorquina y super trendy que ostentan sus personajes.

El tesoro de Carrie en pleno Upper East Side

La imagen más recurrente de la serie original y la saga llamada “And Just Like That“ es el personaje central, Carrie Bradshaw, sentada tecleando en su computadora, escribiendo. Aunque el hecho de que esto ocurra en su departamento de lujo en una típica edificación rojiza conocida como brownstone, orientado a la calle 73 Este, sobre la calle Perry del West Village, no es menos importante. Carrie en una emblemática imagen en su departamento. Fuente. Admagazine.com

La casa asciende a un valor de unos 21 millones de dólares, pero cuando la columnista alquilaba, pagaba 700 dólares de renta. Algo similar a lo que valía el departamento real de la propia Sarah Jessica Parker, que se vendió en casi 16 millones de dólares en 2020.

Volviendo a Carrie, ella también residió en la Quinta Avenida, en un departamento que compartió con su ahora difunto marido y durante un tiempo, vivió en un loft de Tribeca, blanco y minimalista. cerca del río Hudson.

Sin embargo esa primera casa, es la que ella siente como el hogar a donde siempre puede regresar a tipear sobre su teclado y reflexionar. “Puedes volver a casa, pero te costará“, admitió en la primera película de “Sex And The City“.

El loft de Carrie: Tribeca

En un momento de mucho cambio emocional, Carrie decide comprar un loft ultramoderno y abandonar Upper East Side, en un gesto casi tan dramático como el abandono de toda una estética anterior: femenina, desenfadada, atrevida y por momentos, kitsch.

Esto ocurre por el momento angustioso que atraviesa luego de que la relación con Big, intermitente, con altibajos e intensidades a veces insoportables, se terminara por su fallecimiento. El frío y moderno loft que no le duró ni un día entero a Carrie. Fuente. Admagazine.com

Por suerte, después de pasar un solo día allí, quizás gracias a la ayuda de un misterioso sonido que emitía la cocina, cayó en la cuenta de que extrañaba la calidez de la parte alta de la ciudad, ese aire familiar en el que se movía como pez en el agua. Entonces, puso en venta el loft nuevamente.

Miranda divorciada: ¿Qué pasará con la casa de Prospect Heights?

En la última temporada de la icónica serie Miranda, junto con su marido y su pequeño hijo se van de su casa en el Upper West Side y se mudan a Brooklyn, en el barrio histórico llamado Prospect Heights. Pero si resulta, como todo indica, que pronto Miranda solicitará el divorcio ¿Se quedará en Brooklyn o volverá a su casa más cerca de sus amigas? Escena memorable entre Miranda y su marido. Fuente. Admagazine.com

Park Avenue: el departamento de Charlotte

Cuando Charlotte se casó dejó su pequeño departamento de dos ambientes en el Upper East Side y se mudó a una casa de la época de la preguerra en Park Avenue.

Sin embargo no se movió de allí cuando se divorció ni cuando inició una nueva etapa: su nuevo matrimonio con Harry y el nacimiento de sus dos hijas. Perfecto, clásico y a medida, como la dueña: Charlotte. Fuente. Admagazine.com

El ambiente clásico y de arquitectura tradicional posee techos altos, molduras con ribetes, pisos de madera robusta y toda la decoración es casi un reflejo perfecto de su personalidad. Clásica, medida e impoluta.

El nidito de amor de Carrie y Big en la Quinta Avenida

La historia de amor, con sus idas y vueltas, de Carrie con Big tiene muchos escenarios. Pero sin dudas el departamento ideal que la pareja busca en Nueva York en la primer película de Sex And The City marca un hito en ese amor.

El paraíso de Carrie con su amor, Mr. Big. Fuente. Admagazine.com



Cuando encuentran uno perfecto en la Quinta Avenida, se va de presupuesto, por lo cual compran uno varios pisos más abajo, más económico, en el que vivieron felices hasta la desgracia que le ocurre a Big durante el inicio de “And Just Like That“.

¡Cuánto protagonismo tienen los lujosos departamentos que aparecen en la saga de la legendaria serie: “And Just Like That“!