Por cuánto tiempo se amaron en secreto Camilla Parker Bowles y el Príncipe Carlos

Camilla Parker Bowles y el príncipe Carlos son los protagonistas de una de las historias de amor más controversiales de todos los tiempos. El triángulo amoroso que tuvieron con Lady Di les valió una fama muy negativa y el repudio de millones de personas, pero hay muchos detalles de esta relación que pocos conocen.

Todos los que vieron The Crown o leyeron sobre la realeza, saben que los reyes son muy estrictos al momento de seguir los protocolos para darle continuidad a la monarquía. Isabel II no fue la excepción y en sus 70 años en el trono nunca dejó que sus emociones nublen sus decisiones.

Esto perjudicó la vida sentimental de su hijo mayor, el príncipe Carlos, con quien siempre fue muy estricta ya que es su sucesor. De joven, el royal tuvo muchas novias y le gustaba divertirse, hasta que un día conoció a Camilla Parker Bowles de quien se enamoró perdidamente.

El amor secreto de Camilla Parker Bowles y el príncipe Carlos

Camilla Shand y el príncipe Carlos se conocieron en 1970 durante un partido de polo, cuando ella recientemente había terminado su relación con Andrew Parker Bowles, un oficial retirado del Ejército Británico. Rápidamente iniciaron un intenso romance, el cual fue rechazado por la reina Isabell II ya que la joven era mayor que su hijo y, además, no era virgen.

Por este motivo, la monarca le pidió a Lord Mountbatten, el tío de su marido, que hiciera todo lo posible por separarlos y encontrarle a su hijo una novia para casarse, teniendo en cuenta que Carlos ya tenía casi 30 años. El diplomático lo envió lejos para que haga una carrera naval y separarlo de su novia, sin saber que el amor entre ellos era más fuerte.

Con el heredero al trono ausente, Camilla Shand se casó con Andrew Parker Bowles en 1973 y tomó su apellido. Ambos tuvieron dos hijos, Laura y Tom, y ya desde sus inicios fue polémico ya que Carlos fue nombrado padrino de este último.

Durante un tiempo ambos se mantuvieron alejados, pero el hijo de Isabel II seguía enamorado de su ex novia. Por la presión de su familia tuvo que buscar una pareja estable y fue así como entró Diana Spencer al escenario, a quien conoció en una fiesta y cumplía con todos los requisitos: joven, virgen, de la nobleza y perfil bajo.

La joven Lady Di, quien tenía 20 años cuando se casó, siempre sospechó de una relación clandestina entre Carlos de Gales y Camilla Parker Bowles, pero no tenía pruebas y supuso que algún día se enamoraría de ella. No solo esto no ocurrió, sino que el amor entre los amantes fue creciendo con los años.

Justamente esta infidelidad fue la que llevó a Diana de Gales a divorciarse de su esposo en 1996 y el comienzo de un escándalo que sigue sacudiendo al Reino Unido hasta hoy. Luego del fallecimiento de Lady Di, Carlos y Camilla decidieron tener un bajo perfil y ella se convirtió en la compañera extraoficial en muchos actos públicos.

Cuando el príncipe Carlos llegue al trono se convertirá en gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra y, por este motivo, el divorcio y haber sido amante de una mujer casada despertó muchas polémicas. Sin embargo, con los cambios de paradigmas, tanto la opinión pública como la Iglesia de Inglaterra llegaron a la conclusión que la relación podía ser viable.

Finalmente, luego de 35 años de amarse en secreto, Camilla y Carlos se casaron por civil en el ayuntamiento de Windsor. Por matrimonio, ella recibió el título de Duquesa de Cornualles y aunque es lealmente la Princesa de Gales, este nombramiento está en desuso por respeto a la memoria de Lady Di.