Cómo preparar el famoso Dalgona Candy de El Juego del Calamar

El Dalgona Candy está hecho de azúcar y bicarbonato de sodio. Se trata de un dulce coreano antiguo que tiene una textura dura similar al caramelo de panal. Los vendedores ambulantes lo preparan con un cucharón de sopa y lo convierten en una galleta redonda con una forma en el medio. También se lo conoce como caramelo de panal coreano, Ppopgi o simplemente Dalgona.

¿Qué es el juego de Dalgona?

En el juego Dalgona, los jugadores tienen que tallar formas de una galleta de panal coreana llamada Dalgona Candy. En Corea, se lo conoce tradicionalmente como Ppopgi y significa 'recoger'. Este juego fue muy popular en Corea durante las décadas de 1960 y 1970. Este dulce tradicional coreano lo vendían vendedores ambulantes, principalmente, fuera de las escuelas. Los niños aceptarían el desafío de no romper la forma central, utilizando una aguja o un palillo para ayudarse, con tal de recibir un nuevo caramelo.

Los fanáticos del programa de Netflix El Juego del Calamar conocen bien el Dalgona Candy. En el episodio 3 de la última temporada de la serie, titulado The Man with The Umbrella, vemos que este juego de niños toma un giro retorcido. Si los jugadores no eliminan la forma dentada, perderán la ronda y morirán.

Debido a la popularidad del programa, el dulce coreano de la vieja escuela ahora se ha convertido en tendencia.

¿Cómo hacer Dalgona Candy?

Puedes hacer Dalgona Candy, el delicioso dulce coreano de la vieja escuela, en menos de 5 minutos. Veremos las medidas detalladas y los pasos en nuestra receta a continuación:

1. Carameliza el azúcar asegurándote de usar fuego medio a bajo para evitar quemarla. ¡La paciencia es clave! Cuando esté listo el azúcar, debe tener un color marrón claro. Ese es el momento en el que tienes que agregar el bicarbonato de sodio, retira el cucharón de la fuente de calor directa para evitar que se cocine más rápido.

2. Agrega el bicarbonato de sodio y mezcla bien. Úsalo con moderación hasta que haya formado una buena mezcla y consistencia. Demasiado bicarbonato de sodio puede amargar tu Dalgona Candy y dificultar la limpieza de los elementos utilizados, ya que la mezcla podría adherirse al cucharón y otras superficies.

3. Vierte la mezcla sobre un tapete de silicona.

4. Usa una prensa para asegurarse de que tenga una superficie plana y uniforme.

5. Utiliza un cortador de galletas para agregar una forma dentada en el centro. Presiona suavemente para hacer el juego más difícil. Por otro lado, cuanto más profunda sea la marca, ¡más fácil será eliminar la forma en el centro! Si estás haciendo una gran cantidad de Dalgona Candy, asegúrate de pasar el cucharón con agua caliente entre cucharada y cucharada. Esto ayudará a eliminar los residuos de azúcar. Por último, algo que debes de tener en cuenta es que a muchas personas les resulta difícil usar un cortador de galletas sin que se pegue al caramelo; para evitar esto, usa un poco de aceite alrededor del cortador de galletas.

6. ¡Deja que se enfríe y disfruta!