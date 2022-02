Lujo y estilo: los lugares que elige Elon Musk para sus vacaciones

Elon Musk es conocido por ser adicto a su trabajo y, por este motivo, no le gusta tomarse mucho tiempo de vacaciones. Al tener solo unos días de descanso, elige lugares muy lujosos y con un gran estilo para tener todas las comodidades, pero, rápidamente vuelve a su residencia oficial ubicada en el estado de Texas.

En una entrevista que dio hace varios años reveló que, cuando fundó sus empresas, trabajaba 100 horas semanales y que, cuando alcanzó el éxito, esto no cambió. “Te volverás loco si trabajas 120 horas a la semana. Ahora solo hago 80 o 90. Es bastante más manejable”, indicó, por lo que actualmente trabaja unas 17 horas a la semana.

A las personas adictas al trabajo se las conoce como "workaholic" y así se define Elon Musk. Sin embargo, el magnate no solo tiene pasión por su trabajo, sino que reveló que, las pocas veces que se ha tomado semanas libres, casualmente fue cuando se presentaron las mayores dificultades.

"La primera vez que me tomé una semana libre, el cohete Orbital Sciences explotó y el cohete de Richard Branson explotó esa misma semana. La segunda vez que me tomé una semana libre, mi cohete explotó”, recordó, y agregó: "No creo que los empleados deban experimentar dificultades mientras el CEO está de vacaciones".

Cuál es el destino preferido de Elon Musk para las vacaciones

Si bien Elon Musk no suele tomarse vacaciones, ha viajado en muchas oportunidades por el mundo y, entre sus destinos elegidos, se encuentra Sídney, Australia. En dicha ciudad se destacan la Casa de la Ópera, el puente de la bahía de Sídney, sus playas y el área metropolitana está rodeada de parques nacionales que contienen bahías y ríos.

También tuvo un gran interés por Brasil, que tiene impresionantes playas de aguas cristalinas como Prainhas do Pontal do Atalaia en Arraial do Cabo, Baía do Sancho en Fernando do Noronha, João Fernandes en Búzios, entre otras. El país sudamericano es famoso por sus playas rodeadas de naturaleza y la calidez de sus habitantes.

Elon Musk también ha viajado en reiteradas oportunidades a su país natal, Sudáfrica, y a Canadá, famoso por la buena calidad de vida. Lo cierto es que es difícil encontrar al magnate descansando en una playa o recorriendo la ciudad, ya que su vida gira alrededor de su trabajo.