Tres plantas que no se recomiendan en hogares compartidos con mascotas

A mucha gente le gustan las mascotas y las plantas de interior, la cual es una muy linda decoración ya que le da vida y originalidad a los entornos.



Sin embargo, si bien existen algunas opciones que son buenas para los animales, o que no les generan ningún tipo de complicaciones, hay otras que pueden llegar a ser muy peligrosas para su salud.



Desde problemas estomacales hasta intoxicaciones más graves, muchas de las plantas que solemos utilizar de forma estética no están recomendadas para los pequeños peludos.



Te contamos a continuación cuáles son para que las tengas en cuenta a la hora de colocar estas opciones en tu hogar, o para que lo sepas si es que tienes pensado llevar una mascota a tu vivienda.



Existen muchas plantas peligrosas para tus mascotas. FUENTE: Hello Danes

Estas son algunas opciones de plantas peligrosas para mascotas

Muchas de las plantas que tenemos en nuestro hogar parecen inofensivas, e incluso son tan comunes que ni podríamos imaginar que puedan llegar a ser una amenaza para la salud de nuestras mascotas.



Una de ellas es el potus, el cual se sabe puede causar graves irritaciones en perros y gatos si las consumen. Es una de las plantas mayormente utilizadas, y por eso hay que tener cuidado para que tu animal no la consuma.



Otra peligrosa y muy utilizada es el aloe vera, también conocida como sábila, áloe de Barbados, entre otros. A pesar de sus propiedades curativas en las personas, parece que no tienen el mismo impacto en el cuerpo de los animales domésticos, quienes pueden sufrir muchos problemas estomacales por ingerirla.



Además de estas dos opciones, existen muchas otras, como es el caso de la oreja de elefante, planta utilizada tanto en exterior como en interior, muy popular y común, que puede ser tóxica no solo para tus mascotas sino también para los niños.



Por eso, si tienes una debes tener mucho cuidado de que nadie lo ingiera. Sus efectos adversos pueden causar hinchazón en la boca y en la lengua, además de náuseas, vómitos y diarrea.