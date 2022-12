Las 3 peores peleas entre el príncipe Harry y el príncipe William

Hace tiempo que la relación entre los príncipes Harry y William no se encuentra en buenas condiciones. Se sabe que han intentado arreglar las cosas entre ellos, pero que hubo eventos que terminaron por destruirla al punto de no querer saber nada uno con el otro. Aquí te contamos cuáles fueron sus peleas más sobresalientes y sus motivos.

Muchos recordarán a su hermosa y amable madre Lady Di, quien también fue objeto de críticas y malos tratos por parte de la familia real. Uno de los eventos donde transcurrió una pelea de hermanos fue en su homenaje, cuando por el año 2021 se reunieron para develar una estatua en su honor.

Allí salieron detalles de su tensa relación y parece ser que, en lugar de mejorar, empeoró.

Los príncipes Harry y William no tienen una buena relación. FUENTE: Instagram @theroyalfamily

Estas fueron las 3 peores peleas entre los hermanos

1. La primera fue en el homenaje a su fallecida madre Lady Di, evento que hizo que salieran a la luz detalles de la complicada relación que tienen el príncipe William y el príncipe Harry ya que allí fue donde peor se los vio.



2. Según el biógrafo Robert Lacey, quien también es consultor histórico de la serie The Crown, contó por qué los hermanos caminaron separados en el funeral de su abuelo Felipe, y parece ser que el motivo fue la explosiva entrevista con Oprah.



En este encuentro con la presentadora televisiva, Meghan Markle contó varias situaciones de maltrato y racismo que la familia real le ocasionó, poniendo en evidencia a la realeza.



3. Otra de sus grandes peleas fue en el 2020 cuando los duques de Sussex decidieron alejarse de la familia real y de los deberes que implicaba dicha función. Todo sucedió en una reunión a la que, por cierto, no fue invitada Meghan, y donde se discutieron los planes de la pareja tras alejarse de la corona.



Harry contó que su hermano, el príncipe de Gales, junto con su padre le gritaron y le dijeron cosas que no eran verdad, mientras que su abuela se quedaba sentada sumiendo todo y no acotando nada.



Y si bien todavía no se supo si hablaron entre sí los hermanos, sin duda otra situación que complicó aún más su relación fue el documental Harry y Meghan, serie donde Meghan y Harry deciden sacar a la luz los oscuros secretos y malos tratos por parte de los integrantes de la monarquía.