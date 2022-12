Esta es la opinión del príncipe William sobre la serie Harry & Meghan

El 8 de diciembre se estrenó el documental en Netflix Harry y Meghan, en el cual se muestran varios aspectos de la vida privada de estos personajes junto con algunas de sus opiniones respecto a la familia real y sus reglas protocolares. El mismo consta de dos partes, y la segunda será estrenada durante esta semana.



Esta serie ha tenido un gran éxito desde que salio a la luz, aunque dentro del circulo real es considerado un "horror" que atenta contra los principios de la corona.



Incluso, dicen que no están de acuerdo con el hecho de haberlo lanzado en una época tan difícil para la familia real luego de la muerte de la reina Isabel II, y que lo consideran como un acto transgresor que fue realizado a propósito para debilitar a la realeza.

El príncipe William desaprueba el documental de Harry y Meghan. FUENTE: Instagram @princeandprincessofwales

Esta es la opinión del príncipe William

El príncipe William desaprueba rotundamente el documental Harry y Meghan ya que considera que está haciendo daño directa e indirectamente a la corona, y espera que su hermano se retracte de sus acusaciones y dichos en contra de la familia real.



Incluso, las repercusiones de esta serie parecen estar floreciendo ya que, durante la visita del royal a Boston por un evento oficial, fueron abucheados.



Además dijo que no quiere que nadie de la familia hable con la prensa sobre las críticas planteadas en el documental, y aseguró que nunca lo verá, pidiéndole también a sus amigos que no alimenten el conflicto comentando sobre el mismo.



Esto no le cayó bien a Harry, quien esperaba que el rey Carlos III y su hermano vieran la serie para que se den una idea de lo que el y su pareja tuvieron que atravesar. De esta forma, la producción de Netflix generó una gran controversia y serios conflictos en el interior de la familia real



El pueblo británico parece no estar muy de acuerdo con el príncipe Harry y con Meghan ya que algunas encuestas, como la generada por Daily Mail, aseguran que el príncipe de Sussex debería ser desplazado de la línea de sucesión y que tendría que perder sus títulos reales.