Este es el vino que es considerado uno de los mejores de Argentina

Mundus Vini, el reconocido concurso de vinos alemán, destacó con Medalla de Oro y como Mejor Vino de Argentina a Salentein Gran Valle de Uco “VU” Blend 2018. Se trata del vino ícono de la bodega, y es un corte de Malbec y Cabernet Sauvignon que refleja la esencia del terroir del Valle de Uco.

Fue la edición número 31° de este Gran Premio Internacional del Vino, donde se degustaron más de cinco mil vinos de 33 países vitivinícolas que han sido evaluados a ciegas por un jurado internacional formado por enólogos, bodegueros, sommeliers y periodistas especializados. Las muestras son clasificadas según su categoría de producto, origen, nivel de calidad y sabor en una cata y se evalúan en base al esquema internacional de 100 puntos de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV). Ningún vino o espumoso ha recibido nunca una puntuación de 100.

En esta competencia, se otorga la lista de Best of Show 2022 que tiene etiquetas como Pommery Cuvée Louise Champagne Brut Nature 2006 (Francia, Best of Show Champagne), el Salentein Gran VU Blend 2018 (Argentina, Best of Show Argentina) o el 2021 Iphöfer Julius-Echter-Berg Riesling Trockenbeerenauslese de VDP Weingut Wirsching en Franconia (Alemania, Best Noble Sweet Riesling).

“Este vino es un homenaje al Valle de Uco, tierra en que Bodegas Salentein fue pionera y a la visión de su fundador Myndert Pon. Gran Valle de Uco “VU” me permite volcar cada año toda mi experiencia y filosofía como enólogo junto a nuestros hallazgos de investigación y desarrollo para elaborar un vino Icono del Valle de Uco. Este vino se elaboró por medio de micro vinificaciones en barricas de roble francés con uvas provenientes de hileras seleccionadas de las mejores parcelas de Malbec y Cabernet Sauvignon de nuestros viñedos en el Valle de Uco.”, explicó José "Pepe" Galante, Chief Winemaker de Bodegas Salentein.

Este vino se encuentra disponible en vinotecas y restaurantes exclusivos, y su precio sugerido por botella en vinotecas es de $32.800.