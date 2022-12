El fuerte y particular pedido que realizó Hugh Jackman

Hugh Jackman es una de las estrellas más importantes de la industria cinematográfica. Es por eso que todos sus pedidos siempre son escuchados y bien recibidos por los directores de cine. ¿Qué pidió en esta oportunidad?

La salud mental es algo muy importante tanto para los actores como para las personas que viven a diario sus vidas. Por eso el pedido del actor que interpreta a Logan se ha hecho viral en las últimas horas.

"Hay una verdadera falta de conocimiento, ignorancia y vergüenza en torno al tema y creo que es algo que debemos enfrentar, muy, muy rápido", comenzó diciendo el actor. Y agregó: "Creo que ciertamente sería una gran señal que un empleador entendiera que cuidar a la persona en su totalidad, no solo pagarles, sino cuidar su bienestar en todas las formas es muy, muy importante".

¿Por qué dijo esto el actor? Jackman lo hace por la nueva película The Son y su particular trama. "The Son es una historia profundamente humana que, creo, nos conecta a todos. Espero que el público se sienta profundamente conmovido por el viaje de esta familia. Tanto Hugh como Laura [Dern] transmiten naturalmente una gran calidez, compasión y vulnerabilidad... invitando a nuestra audiencia a abrazar y sentir cada momento", comentó Florian Zeller, director que habló para JoBlo.

"La historia está ambientada en una Nueva York vibrante y muy viva, un personaje importante. La película debería hacernos llamar a familiares y amigos para decirles que son amados por completo y que no están solos", expresó.