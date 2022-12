Cómo es la relación de Máxima de los Países Bajos y la reina Letizia

La realidad es que Máxima de los Países Bajos tiene un particular afecto por el país español, ya que es que es allí donde conoció a su actual marido, el rey Guillermo Alejandro, en el año 1999.



Por ese entonces, la reina vivía en Nueva York y se trasladó unos días a Sevilla, España, con una amiga cercana para disfrutar de sus vacaciones. Es en dicho viaje cuando le presentan al heredero holandés en la Feria de Abril, quien no dudó en sacarla a bailar.



Según la argentina, para ella no fue amor a primera vista, aunque esto ya no importa porque meses después se trasladó a Europa para convertirse en princesa. Entre muchos eventos oficiales, se conocieron con la reina Letizia, con quien entablaron una relación muy estrecha desde el primer momento.



Incluso, Máxima recuerda un evento en particular —la boda de Federico y Mary de Dinamarca—, el cual sirvió como presentación oficial al Gotha europeo de Letizia Ortiz Rocasolano, la prometida del príncipe Felipe. Allí coincidieron con otras consortes, también plebeyas, y formaron un grupo.

La reina Máxima tiene una relación muy estrecha con la reina Letizia. FUENTE: Instagram @koninklijkhuis

Una relación especial

Fue en la boda de Federico y Mary de Dinamarca donde crearon el club de las M por tener casi todas la misma inicial, ya que habían asistido Matilde de Bélgica, Mette-Marit de Noruega, la propia Máxima y la flamante novia.



Luego, durante el evento, se sumaría Letizia tras ser presentada oficialmente. A partir de aquel entonces la relación entre las royals del grupo se fue perdiendo, y finalmente quedaron siendo muy amigas solo la reina Letizia y Máxima de los Países Bajos.



La verdad es que la española nunca simpatizó con la vida pomposa y las demostraciones que hacen otros monarcas, por lo cual se mantiene alejada de este mundo.



Por su parte, se sabe que Máxima también tiene este perfil, siendo una de las reinas más sencillas a la hora de vestirse cuando no se trata de un evento oficial, incluso mostrándose muchas veces al natural, al igual que su colega europea.



Otro factor es que la esposa del rey Guillermo es la única que habla español y posee, como hemos dicho, un amor infinito por España.



Incluso, en su aniversario quiso volver a recordar el momento y el lugar donde conoció a su esposo, por lo cual visitaron nuevamente el país vestidos todos de flamenco, un dato no menor ya que a Letizia nunca se la vio vestida de esta manera, mientras que Máxima celebra cada particularidad cultural de los españoles.