Tres razones para visitar Mexcaltitán, una isla que marcó la historia de México

Mexcaltitán es uno de los destinos más fascinantes de México. Con tan solo 400 metros de diámetro, es una isla cuyo atractivo está tanto en el pasado como en el presente, y que además ofrece numerosos beneficios para los turistas. Los canales que se forman en épocas de lluvia y la importancia histórica del lugar son tan solo algunos de ellos.

Mexcaltitán: 3 motivos para conocer una isla fascinante

1. La trascendencia histórica



A 36 kilómetros de Santiago Ixcuintla y a 98 de la Ciudad de Tepic, la isla de Mexcaltitán se presenta como uno de los atractivos turísticos más singulares de México y también como uno de los más importantes a nivel histórico.



Es cierto que no deja de ser una hipótesis y que para muchos carece de validez. Sin embargo, Mexcaltitán es considerado como el emplazamiento real del mítico Aztlán, el sitio desde el cual partió la peregrinación náhuatl que dio lugar a la fundación de Tenochtitlán, destino que hoy es conocido como Ciudad de México.



Así lo indica la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, organismo que describe a esta isla como “la cuna de la mexicanidad”.



2. Es uno de los Pueblos Mágicos de México



Otro de los motivos por los que hay que visitar Mexcaltitán consiste en que se trata de uno de los tantos Pueblos Mágicos que tiene el territorio mexicano.



Esta condición la perdió en 2009 debido a que no cumplía con ciertos requisitos de la Secretaría de Turismo. No obstante, la recuperó hace 2 años y desde entonces cuenta con el reconocimiento que se merece.



3. “La Venecia de México”



Yendo a lo concreto, a los atractivos tangibles que ofrece el lugar, Mexcaltitán es conocido entre otras cosas por la belleza de las casas que se encuentran a lo largo y a lo ancho de la pequeña isla.



El turismo religioso, el ecoturismo y la visita al Templo de San Pedro y San Pablo son otras de las opciones a considerar.



Sin embargo, el fenómeno más impactante de todos se da en temporada de lluvias, cuando las aguas del lugar crecen e inundan las calles y permiten la posibilidad de navegarlas en lanchas y botes. Por esto último, Mexcaltitán se ganó el título de “la Venecia de México”.