Hoy para pensar en la decoración de interiores no puedes dejar de tener en cuenta alguna planta que pueda sumarte un toque de verde, de color y hasta te permita lograr un efecto jungla en tu departamento. La strelitzia nicolai es la planta perfecta para decorar tu casa. Sus hojas, sus flores, todo suma y vale la pena conocer cuáles son los cuidados básicos para mantenerla.

El experto en plantas, Gabriel Caraballo, creador junto al arquitecto Víctor Ledesma de Planta @plantasomos, un original espacio en Villa Crespo en el que conviven plantas con macetas artesanales y objetos muy especiales, nos comparte todos los detalles que debes tener en cuenta para saber cómo se cuida la strelitzia nicolai, la planta perfecta para decorar tu casa.

Desde su cuenta de IG, Caraballo demuestra que todos pueden sumar un toque verde su casa, y desde su proyecto asesoran para determinar cuál es la planta ideal para cada espacio de acuerdo al lugar, la luminosidad, y los cuidados que haya que darle.

Cuál es la altura de la strelitzia nicolai. Junto con la strelitzia reginae son conocidas como la planta flor de pájaro. La más conocida es la reginae, que tiene una hoja más compacta gruesa, y da una flor naranja con violeta. La nicolai es de hoja más ancha, tiene un crecimiento hasta de 4 metros de altura y da flores blancas también con forma de pico de pájaro.

La strelitzia nicolai pasó de ser la clásica de jardín a ser una planta muy buscada para interiores, porque da una sensación tropical.

La más elegida para una decoración tipo jungla. “Si bien hace mucho que estas plantas están en el mercado, se descubrieron hace poquito en interiores. Pasaron de ser las clásicas de jardín a plantas muy buscadas para interiores, porque dan una sensación tropical. Tiene la hoja similar a la planta de un banano para todos los que buscan un ambiente de decoración tipo jungla esta es la planta ideal”.

Cómo cuidar a la strelitzia nicolai. “Lo que la hace ideal para interiores es que es de clima cálido y necesita temperaturas superiores a los 10 grados. Sí o sí es una planta que necesita algo de sol, o sea, muy buena luminosidad. Por eso tiene que estar ubicada muy cerca de ventanas y en espacios bien luminosos. No puede estar retirada de la ventana a dos o tres metros de distancia, porque ya no no se siente cómoda”.

