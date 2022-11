Qué lugar ocupa Argentina en el ranking que mide los aeropuertos, vuelos y pasajes de Latinoamérica y el Caribe

El estudio, llevada a cabo por Amadeus y la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), presenta factores clave que determinan la competitividad aérea de diferentes países de la región y analiza áreas de oportunidad de cada destino para fomentar el desarrollo del transporte aéreo. ¿En qué puesto del ranking se ubica Argentina?

Según el informe, en septiembre de 2022, se alcanzó 101% del flujo de pasajeros de 2019, superando a Norteamérica (96%). Parte importante de la recuperación de la región en general, fue el conjunto de elementos como costos, requisitos, precios y accesibilidad. Entre las conclusiones del índice de competitividad, los tres países más competitivos resultaron ser México, Brasil y Panamá.

Argentina es el país con las tasas aeroportuarias más altas.

México sobresale por su alto nivel de conectividad y su política de transporte aéreo, al igual que los mercados a los que puede acceder un ciudadano mexicano sin necesidad de Visa. Por otro lado, Brasil es muy competitivo por la baja tasa de cargos aeroportuarios. De igual manera, cuenta con una de las autoridades de aviación civil mejor calificadas por la OCDE. Y Panamá cuenta con una alta conectividad que considera rutas internacionales, número de aerolíneas y número de frecuencias. Además, este país cuenta con proyectos de SAF y su autoridad de aviación es la tercera mejor de la región según la OCDE.

En el caso de Argentina, "es el país menos competitivo en materia de impuestos sobre el ticket, los cuales suman 112% sobre su precio final, una brecha gigantesca entre el país y el segundo menos competitivo, Perú, con un porcentaje de tributación del 18%”, expresa el informe.

A su vez, si se considera las tasas aeroportuarias por país, donde son más altas es en Argentina (US$56,9), luego sigue Haití (US$55) y Curazao (US$51,7). La Organización Mundial de Turismo (OMT) señala que los aeropuertos latinoamericanos son los que tienen las tasas aeroportuarias más altas, entre las terminales más caras de la región se encuentran "dos mexicanos: Ciudad de México y Monterrey cuya tasa es en promedio de US$ 61.70. Le siguen de cerca tres argentinos: Buenos Aires, Córdoba y Mendoza con una tasa de US$ 57.00, y Quito con US$ 56.30.

"Argentina cuenta con altas tasas aeroportuarias y altos impuestos sobre el boleto, convirtiéndolo en el país menos competitivo en lo que se refiere a este factor. Ecuador y Bahamas le siguen en segundo y tercer lugar como los menos competitivos, mientras que México y Colombia tienen contribuciones de US$ 82 y US$ 80 respectivamente por boleto. Al considerar la totalidad de impuestos, tasas y contribuciones, los países con más costos para un pasajero son Argentina con US$ 198, Ecuador con US$ 123 y Bahamas con US$ 100. Al contrario, los países más competitivos son Jamaica, Brasil y Chile", expresan en el informe.

En lo que respecta a la conectividad aérea con destinos internacionales, Argentina se ubica en el puesto número 11 del ranking con un total de 33 destinos en el primer semestre de 2022. El país se ubica así, por debajo de México, Panamá, República Dominicana, Brasil, Colombia, Puerto Rico, Jamaica, Perú, Chile y Cuba.

Teniendo en cuenta los 10 indicadores: impuestos, tasas y contribuciones; potencial de mercado; conectividad; combustible; medidas de apertura hacia el covid-19; accesibilidad a mercados a través de visados; calidad aeroportuaria; costos aeroportuarios; costos de servicio de sobrevuelo; y gobernanza de la autoridad aeronáutica de aviación civil; el resultado final del índice de competitividad ubicó a Argentina detrás de México, Brasil, Panamá, Costa Rica, Colombia, Chile, Paraguay, República Dominicana, Guatemala, Uruguay, Perú, Honduras, Nicaragua y Jamaica. El país solo superó a Barbados, Haití, El Salvador, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Bolivia, Sint Maarten y Cuba.