Perdió su valija en un viaje en bus y su desesperado pedido se hizo viral

Perder el equipaje en un avión, tren o bus es una de las mayores pesadillas de todo viajero. Un usuario de Twitter compartió en su cuenta personal un desesperado pedido de ayuda al notar que una pasajera que iba en su mismo autobus confundió su maleta y se llevó la de él. La publicación no tardó en hacerse viral.

"Una chica que viajaba de Oviedo a Madrid hoy en el Alsa de la 13:30 se ha llevado mi maleta por error y yo tengo la suya porque son iguales. Si tenéis alguna amiga que hiciese ese trayecto por favor decídselo. La necesito urgente", expresaba Tina Misú en Twitter.

La publicación de Tina Misú en su cuenta de Twitter.

La publicación del usuario @burgundoforo alcanzó los más de 13 mil retweets y 10 mil likes. En su hilo de tweet el usuario fue dando indicios para que los demás internautas pudieran ayudarlo en su implacable búsqueda de la maleta perdida. "La suya no tiene nada para identificarla, la mía si. Tengo en ella la credencial del camino de Santiago con mi nombre y dirección", describió.

En su hilo Tina Misú aprovechó para descargar su enojo en contra de la empresa de transporte de pasajeros y contar que desde Asa no le dieron respuestas a su reclamo. "He llamado a @Alsa_autobuses y no me ofrecen ninguna ayuda. Ayudadme a encontrar a la chavala que estará igual de desesperada que yo", suplicó y ante los comentarios que recibió agregó: "Lo he intentado ya, he llamado tres veces y puesto una reclamación en objetos perdidos. También contactado por Twitter. No pueden hacer nada me han dicho hasta que la chica no entregue la maleta, ni puedo entregar la suya porque en festivos no tienen oficinas donde dejarla"

Luego de que miles de personas compartieran la publicación la valija finalmente apareció. "Gracias a todes menos a @Alsa_autobuses que no han hecho absolutamente nada", concluyó Tina Misú en su hilo.

Tras la repercusión que tuvo el posteo en Twitter, y para llevar tranquilidad a todos, el viajero decidió compartir también el momento en el cual se encontró con su valija y comentó que todo estaba en orden ahora.