Quién es la primera dama que copia el estilo de la reina Letizia de España

La primera dama de Croacia está recibiendo por estos días a la reina Letizia en lo que será el primer viaje oficial de la royal española al país. Sanja Music, apodada la María Antonieta croata, conoció a la monarca durante la cumbre de la OTAN, en Madrid, el pasado mes de junio.

Por qué es polémica Sanja Music, la primera dama de Croacia que copia a la reina Letizia

En el año 2014, la primera dama de Croacia concedió una entrevista de radio para promocionar hábitos alimenticios sanos. "Cuando se dice que el pan integral que recomendamos es más caro que el pan blanco, es cierto que inicialmente es más caro", dijo Sanja. "Pero siempre se puede cortar en rebanadas más finas", remató. Sus palabras recordaron a la emperatriz francesa María Antonieta, cuando al ser molestada por los pobres de París que pedían pan, dijo: "Que coman pasteles".

Sea como fuere, y a pesar de las críticas, Music continúa con su lucha y acaba de anunciar que en el año 2023 va a convocar un gran encuentro de primeras damas y caballeros para coordinar esfuerzos en la lucha contra la obesidad infantil. Este seguro que será uno de los temas del que hablará cuando reciba a la reina Letizia en Zagreb.

Los reyes de España, Felipe VI y Doña Letizia, están de viaje en su primer visita oficial aCroacia. FUENTE: Twitter @CasaReal

La reina Letizia y Snja Music: rivales en estilismo y elegancia

Durante la última cumbre de la OTAN en Madrid, Sanja Music demostró que es una primera dama que está a la altura de las circunstancias y se destacó por su inteligencia de estilo en las dos citas donde tuvo más visibilidad.

Para ambos encuentros llevó los looks más espectaculares y sofisticados dignos de una mujer en su cargo. Para la recepción de gala en el Palacio Real llevó un vestido a rayas negras y amarillas con falda de vuelo de la firma croata Varteks que destacó (para bien) por encima del resto de los looks de presidentas y primeras damas. La croata domina a la perfección la etiqueta de las reuniones de primer nivel y sabe provocar la empatía de la reina Letizia imitando no solo sus gestos, sino también su estilo.

En su visita al Teatro Real durante el encuentro de la OTAN, en Madrid. FUENTE: Twitter @CasaReal

Además, en la visita al Teatro Real, donde la reina Letizia ofició de anfitriona, la poderosa mujer eligió un segundo look que también mostró un guiño de complicidad con la monarca española: escogió un traje de chaqueta y pantalón rojo, también de la firma centenaria croata Varteks. A pesar de ello, no pudo eclipsar a las mujeres verdaderamente poderosas de la noche: la reina Letizia, Jill Biden y Brigitte Macron.

En su país, sin embargo, Sanja Music es toda una diva de la moda. Es considerada la croata con más experiencia en tareas de representación internacional: fue esposa del primer ministro desde 2011 hasta 2016 y ahora tiene entre manos un mandato de cinco años como primera dama de Croacia.