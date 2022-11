Estos son los 50 restaurantes más top de Latinoamérica: ¿Qué argentinos están?

Nuevamente Lima, la capital de Perú, se transforma además en capital gastronómica mundial. El restaurante Central, que lleva adelante el chef Virgilio Martínez y la chef Pía León, ha vuelto a colocarse en la cúspide de un listado que para los foodies y amantes de la gastronomía es casi sagrado.

Aplausos, una vez más, para Perú.

Se trata de la nómina que entrega el concurso Latin America's 50 Best Restaurants 2022, patrocinado por S.Pellegrino y Acqua Panna; y que depende de The world´s 50 best restaurants. Central es hoy, entonces, el mejor restaurante de América Latina del año 2022 además de ser el mejor restaurante de Perú 2022.

Un conjunto de chefs, empresarios, periodistas y trabajadores del mundo de la gastronomía mundial se reunió ayer en Mérida, Yucatán (México) para presenciar la ceremonia y aplaudir a los galardonados. Central fue acompañado en el podio por Don Julio, la parrilla ubicada en Buenos Aires, que quedó en el segundo lugar y fue bendecido como el mejor restaurante de Argentina. El tercer puesto también fue para Perú: el restó que lo ocupó fue Maido.

La fachada de Don Julio.

Central también fue catalogado como el mejor restó de América Latina 2013-2021, en una nómina que se hizo al elaborar una retrospectiva única de los Latin America's 50 Best Restaurants 2021: Pasado y Futuro, pues este espacio gastronómico también se ubicó en el primer lugar de la lista en 2014, 2015 y 2016.

De los 50 restaurantes mencionados, son diez los que entran por primera vez. Ellos son Fauna (nº 16) en el Valle de Guadalupe, Villa Torél (nº 18) en Ensenada; Metzi (nº 27) de São Paulo; Arca (nº 29) en Tulum; Sublime (nº 31) de Guatemala; Charco (nº 35) y Nelita (nº 39) de São Paulo; Diacá (nº 47) también en Ciudad de Guatemala, Mesa Franca (nº 49) en Bogotá, y Julia (nº 50) en Buenos Aires.

La Argentina y el Perú encabezan, con ocho restaurantes de Buenos Aires y ocho de Lima, el listado de destinos gastronómicos. En total son 21 los destinos de América Latina que aparecen en la publicación. São Paulo "metió" siete restós, y la Ciudad de México ha logrado encumbrar a cinco.

Las menciones destacadas además de la lista

Siempre se otorgan, en esta ocasión, reconocimientos a sommeliers, pasteleros, y títulos especiales a algunos chefs y restaurantes:

- The Gin Mare Art of Hospitality Award fue para Oteque, Río de Janeiro.

- Diacá, de Débora Fadul, en Ciudad de Guatemala, ganó el Flor de Caña Sustainable Restaurant Award.

- Pía Salazar, chef de ecuador de Nuema, en Quito, fue ponderada Latin America's Best Pastry Chef.

- El título de Beronia Latin America’s Best Sommelier fue para el argentino Pablo Rivero, sommelier y dueño de Don Julio.

- Jonatan Gómez Luna, de Le Chique en Cancún, ganó el Estrella Damm Chefs' Choice Award, un reconocimiento que se entrega luego de la votación de varios colegas chefs.

Estos son los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica