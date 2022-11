El increíble proyecto de Harvard que busca civilizaciones extraterrestres

Según Michel Foucault, hay tres grandes heridas narcisistas de la sociedad occidental: "La herida impuesta por Copérnico; la hecha por Darwin cuando descubrió que el hombre descendía del mono; y la herida que ha ocasionado Freud cuando él mismo, a su vez, descubrió que la conciencia reposaba sobre la inconciencia".

Estos son algunos momentos de la historia en donde gracias a la curiosidad humana y su sed de conocimiento, prestigiosos científicos y académicos rechazaron su paradigma de época y fueron en contra de su comunidad científica, arriesgando su carrera, para demostrar que el ser humano no es en realidad tan avanzado, evolucionado o inteligente como cree, sino que hay miles de cosas que escapan a su percepción ¿Estaremos en las antípodas de una cuarta herida narcisista? Si la vida surgió aquí ¿Por qué no habría de hacerlo en otro lugar del infinito universo?

¿Estamos solos en el universo?

El anuncio de que hemos descubierto vida extraterrestre, si es que alguna vez llega, pasaría a ser uno de los momentos más importantes de la historia de la humanidad, y el impacto que causaría en la sociedad podría ser devastador ya que creencias arraigadas desde hace siglos podrían llegar a derrumbarse en tan solo un instante.

Las organizaciones y los especialistas en objetos voladores no identificados (OVNI) han estado pidiendo una "divulgación completa" de que el contacto con extraterrestres ya ocurrió e incluso podría estar en marcha ahora, dados los informes recientes muy publicitados de OVNI, o fenómenos aéreos no identificados (UAP), como lo han hecho. Recordemos que en 2021, el Pentágono desclasificó más de 400 informes de OVNIs y videos.

Por otro lado, este año se lanzó el nuevo Telescopio espacial James Webb de la NASA. Esto brindará a la humanidad una visión más detallada del universo y eventualmente, tales datos podrían decirnos que la Tierra no es el único planeta habitado, sino que talvez, la vida es común en todo el cosmos.

El fenómeno OVNI ya dejó de ser un tema tabú como lo era hace algunos años atrás. Aunque si bien siguen habiendo muchos escépticos en la comunidad científica, cada vez hay más astrofísicos, investigadores del cosmos y personas que trabajan en el sector público y privado con estos temas que consideran la plausibilidad de encontrar civilizaciones extraterrestres y dejar de pasar por alto ciertos fenómenos que antes eran catalogados como simples coincidencias por la comunidad académica. Un ejemplo de esto es Oumuamua, el primer visitante interestelar detectado en nuestro sistema solar en 2017.

Oumuamua es un objeto proveniente de otro sistema solar que atravesó nuestro sistema en una órbita inexplicable para los científicos.

Trayectoria que recorrió Oumuamua en nuestro sistema solar

El informe OVNI del gobierno de EE. UU, publicado en junio de 2021, generó más interés en reconsiderar algunas conclusiones sobre el tema. El Pentágono estudió 144 incidentes informados por pilotos militares entre 2004 y 2021 para preparar el informe. Además, cada vez son más los pilotos, científicos o simples civiles que se atreven a reportar algún caso de OVNI sin miedo a ser etiquetados como locos.

Desde entonces, el Pentágono, impulsado por los senadores estadounidenses Kirsten Gillibrand y Marco Rubio, ha lanzado una nueva oficina para informar y analizar informes de OVNI, aunque algunos en la comunidad de ovnis sospechan que el gobierno estadounidense no es muy comunicativo con sus hallazgos.

La mejor manera que tenemos actualmente de buscar vida extraterrestre es buscando "firmas tecnológicas". Por ejemplo, cuando usamos radios para comunicarnos, producimos señales que son muy diferentes al tipo de energía natural que obtendríamos de una estrella. Es razonable suponer que los extraterrestres harían lo mismo con sus comunicaciones, por lo que principalmente buscamos señales de radio de aspecto poco natural desde puntos fijos lejanos en el espacio.

La detección por radio, o cualquier intento científico de detectar firmas tecnológicas no humanas, puede denominarse Búsqueda de inteligencia extraterrestre (SETI). Sin embargo, hasta el momento se han hecho varias detecciones por radio pero ninguna ha sido confirmada.

The Galileo Project

The Galileo Project (Proyecto Galileo) es una iniciativa del astrofísico Abraham Loeb, respaldada por la Universidad de Harvard, para la búsqueda de tecnofirmas y artefactos tecnológicos de civilizaciones extraterrestres cercanas a la Tierra.

Abraham Loeb

El científico ha conseguido reunir a un grupo investigadores de las más prestigiosas universidades, como Princeton, Cambridge o Caltech, para encabezar una de las más excéntricas búsquedas que se ha planteado la humanidad: dar con evidencias de inteligencia extraterrestre.

Abraham Loeb es astrofísico, jefe del departamento de astronomía de Harvard y autor de estudios sobre agujeros negros, primeras estrellas y el futuro del universo, entre otros. Pero es en el tema de civilizaciones extraterrestres donde ha generado polémica en toda la comunidad científica.

A diferencia de SETI, no busca ondas electromagnéticas sino evidencia física. Se enfoca en el estudio de UAP (fenómenos aéreos no identificados) y de objetos como Oumuamua, el extraño objeto interestelar que pasó cerca de la Tierra en 2017. Según este astrofísico, Oumuamua era parte de una nave extraterrestre y no un asteroide.

Por supuesto que el Proyecto Galileo es sumamente polémico para la comunidad científica, pero a la vez el programa está conformado por miembros respetados de esta comunidad que aseguran que no se la da la importancia que merece a los fenómenos OVNI y temas relacionados con civilizaciones extraterrestres.

La ufología ha sido acusada de pseudociencia porque no aplica correctamente u omite el método científico. La escasez de pruebas fidedignas y material audiovisual borroso no ayuda. Pero ahora, con prestigiosos científicos investigando y el Pentágono admitiendo invasión del espacio aéreo por objetos desconocidos, veremos si finalmente se devela este enigma que ha fascinado al mundo por muchos años y alimentado increíbles historias de ciencia ficción.

