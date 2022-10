La bodega boutique de culto que desafía a los gigantes mendocinos

El sueño de construir la bodega propia comenzó hace años cuando los abuelos de Miguel Minni (tercera generación) emigraron de su Italia Natal, radicándose en la Provincia de Mendoza y plantando así las primeras hectáreas de viñedos con todo el conocimiento traído desde su país de origen.

Pasaron los años, hasta que con una crisis muy marcada en el país, Miguel Minni decidió comenzar a elaborar con sus propias uvas. De esta forma logró su primera versión allá por el año 2002, con una microvinificación donde demostró desde un primer momento un producto de alta calidad y apto para aquellos paladares más exigentes.

Como todo comienzo no fue fácil, en un mercado dominado por grandes marcas. Luego de un gran traspié para la familia, con el fallecimiento de quién se animó a dar el puntapié inicial, se decidió seguir adelante con la formación de la empresa, nuevas marcas y ampliando líneas de productos y calidades. También se dio inicio a la construcción del establecimiento propio.

Los vinos y su crecimiento

La bodega actual tiene 12 años de antigüedad para elaborar vinos de alta gama en pequeñas cantidades.

“Realizamos elaboraciones pequeñas (no más de 10.000 litros en piletas y tanques), muy controladas desde el día 1 obteniendo lo mejor de cada variedad. Trabajamos para lograr calidad y no cantidad. Todos nuestros productos son obtenidos de vino flor o gota y no utilizamos nada de prensado” comenta Miguel Minni.

El volumen de producción ha crecido exponencialmente producto de una demanda también en ascenso, lo cual hizo que la bodega tenga que salir a buscar el aporte de viñedos de la misma zona, procurando siempre mantener la pureza geográfica y de origen.

Bodega Miguel Minni es además, una de las pocas que trabaja con una uva particular de origen italiano: la Ancellota. Su línea premium con este varietal produce vinos frescos y frutados y tiene muy buenas características para la guarda y el paso por madera.

Premiaciones

Participamos en dos ediciones del concurso internacional Vinus obteniendo medalla de oro en nuestra línea Premium (Malbec y Cabernet Sauvignon) y doble oro en la línea Décimo quedando muy cerca de vinos ya consagrados en el mercado y de bodegas con muchísimo más recorrido e historia.

¿Dónde se consigue?

Actualmente la bodega cuenta con puntos de venta exclusivos en Mendoza, Buenos Aires, en el centro y sur del país y se encuentra en un proceso de expansión, generando acuerdos y buscando posicionarse principalmente dentro del rubro gastronómico y vinotecas.

“Confiamos que nuestros vinos tienen altísimo potencial para ubicarse en la mente del consumidor que habitualmente valora un producto no sólo por su calidad sino también por su precio acorde, lo cual muchas veces termina sorprendiendolos” cuenta Miguel Minni al hablar de las sensaciones de aquellos consumidores que lo prueban por primera vez.

Los últimos años, la bodega ha conseguido posicionar sus vinos en el mercado brasileño, el cual presenta un gran potencial y un creciente interés sobre los vinos argentinos “de garage”