Así lucía Inés Zorreguieta cuando era joven

Perfil bajo y siempre un paso detrás de su hermana mayor, Inés Zorreguieta era muy unida con Máxima al punto tal de que fue el gran apoyo de la monarca en los días previos a su matrimonio con Guillermo de Holanda.

Look gótico y estilo fuera de los protocolos reales

Inés Zorreguieta nació en 1985 cuando su padre, Jorge Zorreguieta, había dejado atrás su pasado como subsecretario de Agricultura a las órdenes del dictador Videla. Apenas tenía 14 años cuando su vida tranquila de Buenos Aires se vio expuesta al mundo: su hermana Máxima había conocido al príncipe heredero holandés y toda la prensa quería conocer a la familia de la futura reina.

El rechazo del Parlamento holandés a la presencia de Jorge Zorreguieta en la ceremonia por haber sido miembro de la dictadura militar argentina fue un golpe duro para Máxima. Su madre, por apoyo a su esposo, decidió no asistir y solo hermanos, tías y amigas íntimas de la novia pudieron viajar a Europa para estar con ella.



Según varias biografías de Máxima, Inés llegó al país con un "look gótico" que sorprendió a periodistas y llenó de temor a la familia real holandesa. Su vestimenta alertó a los responsables del protocolo del palacio, aunque por amor a su hermana mayor Inés no puso problemas en prescindir por unos días de sus prendas de color negro.



El día de la boda real se puso un vestido color burdeos de mangas largas, el cual a pesar de no resultarle cómodo mantuvo durante todo el evento ya que quería agradar a su hermana preferida.

Fue a partir de ese momento cuando la reina Máxima no dudó en proteger a su hermana menor de la terrible exposición pública.

La hermana pequeña rebelde

Dicen que Máxima siempre quiso que su hermana se trasladara a Ámsterdam para estar bajo su protección, algo que Inés siempre rechazó. Aficionada al canto y a la guitarra, estudió psicología en la Universidad de Palermo, en Buenos Aires.

La estrecha relación de Inés con su hermana Máxima, reina de Holanda

De sus siete hermanos Inés era la preferida de Máxima de los Países Bajos y la única nacida como ella, del segundo matrimonio de su padre con María del Carmen Cerruti. También era la madrina de su hija pequeña, la princesa Ariane, a la que la reina dio como segundo nombre el de Inés.

La hermana preferida de la reina de Holanda apareció muerta el 6 de junio del 2018 a sus 32 años en su departamento de Palermo, y todo apunta a que se quitó la vida.