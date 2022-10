El motivo por el que Meghan Markle vivió 6 meses en Argentina

El deceso de la reina Isabel II aumentó la atención de los medios sobre la familia real, y Meghan Markle no quedó fuera de esto, ya que hace poco se recordó que la ex protagonista de Suits estuvo viviendo en Buenos Aires durante siete meses antes de convertirse en duquesa.



El motivo es que, previo a su paso por la familia real, la actriz estudió teatro y relaciones internacionales en la Universidad Northwestern, Illinois, y dicha carrera le dio la posibilidad de emprender muchos viajes ya que, para poder concluir sus estudios y obtener la titulación, debió hacer pasantías, siendo una de ellas un viaje a Buenos Aires, Argentina, durante varios meses.

Meghan Markle en The University of Johannesburg. FUENTE: @sussexroyal

¿Qué hizo Meghan Markle en Argentina?

La actriz debió realizar una pasantía en la embajada de Estados Unidos de Argentina donde estuvo trabajando en el área de comunicación. Fue en el 2001 cuando surgió el estallido social y económico debido a la crisis, y si bien su estadía fue breve ya que estuvo solo entre seis y siete meses, en una entrevista para el programa The Late Late Show with Craig Ferguson afirmó que habla un poco español y que el idioma argentino era muy parecido al italiano.



También en una entrevista a la revista Vogue, la duquesa recordó que la Argentina pasaba por una crisis económica y que su secretario, Paul O’Neill, estaba allí. "En ese entonces tenía 20 años y estaba convencida de que haría carrera en política".



Sin embargo, al regresar a su país natal siguió por el camino de la actuación. Incluso, sostuvo que su estadía en Argentina fue muy importante para el desempeño de su personaje Rachel Zane de la serie Suits. Recordemos que con ese programa alcanzó la fama y el reconocimiento internacional, donde trabajó desde el 2011 hasta el 2018.



Y si bien el posterior compromiso con el príncipe Harry incrementó su popularidad, Rachel ya contaba con su propio público. Sus primeros pasos en la actuación fue en el 2002 con la serie General Hospital, luego participó en episodios aislados de algunas series televisivas y también en películas como A Lot Like Love y El Luto. En el 2010 trabajó en Get him to the greek y en Remember me, y en el 2011 fue parte de la película Quiero matar a mi jefe.



Finalmente en el 2020, cuando ella y su marido decidieron renunciar a los beneficios reales y volverse económicamente independientes, la actriz retomó su carrera actoral con la firma de un contrato con Disney, con quienes trabajó para darle voz al documental Elephant.