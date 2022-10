Mejores formas para recuperar un documento Word borrado o perdido

¿Cuántas veces les ha pasado que han escrito algo en un documento de Word y al volver a él pasado un tiempo, no está? ¿Perdemos todo el trabajo que hemos hecho durante horas? ¿No hay forma de recuperarlo? ¿La única solución es volver a escribirlo de nuevo? No, no hace falta. Podemos recuperar un archivo Word perdido siguiendo una serie de pasos rápidos con los que podremos localizarlo.

Hay diferentes situaciones, por ejemplo, si estábamos escribiendo y se produce un error inesperado que hace que el software se cierre, que se apague el ordenador portátil o que el documento se cierre (de forma accidental o involuntaria) y perdamos lo escrito, cuál sería el camino a seguir.

Existen varias herramientas para recuperar un archivo perdido. Es decir, si lo has eliminado tú y te has arrepentido, no servirán estos trucos, pero en otros casos sí hay métodos y pasos que puedes seguir para recuperarlos. Hay varios niveles y formas que dependen del sistema operativo que tengas o de la versión del programa instalado. Puedes hacerlo desde el propio sistema o desde la versión del programa que uses. También usando aplicaciones de terceros como Wondershare Recoverit.

Recuperar el documento con la función guardado automático

Una de las formas más sencillas de para la recuperación de datos borrados o perdidos en Microsoft Word es con la función Autorecover. Debería estar activada por defecto, pero si no lo está, puedes activarla fácilmente. Simplemente, dirígete a Archivo, haz clic en Opciones y luego elige Guardar. Asegúrese de que la casilla “Guardar información de recuperación automática cada X minutos” esté seleccionada. Es importante que también revisemos que la casilla “mantener la última versión de AutoRecover si cerraste sin guardar” esté seleccionada.

Ten en cuenta, sin embargo, que los archivos recuperados podrían ser diferentes de los que estaba trabajando por última vez cuando Word se bloquea. Los guardados se harán en función del tiempo que hayas configurado la Recuperación automática. Puedes ajustar los minutos en la casilla “Guardar información de recuperación automática cada x minutos”, para estar seguro.

Recuperar manualmente los archivos que no se han guardado

En el caso de que no hayas guardado un archivo cuando Microsoft Word se ha borrado, es posible que puedas recuperarlo. Dirígete a Archivo y luego haz clic en Información, y después a Administrar documento y, por último, haz clic en Documentos recuperados no guardados. Entonces podrás seleccionar el archivo desde el explorador y hacer clic en Abrir. Asegúrate de hacer clic en Guardar como en el aviso que aparece en la parte superior arriba, para poder guardar el archivo.

También está el caso de recuperar archivos borrados de la papelera de reciclaje. Para ello se debe utilizar el panel de tareas de recuperación de documentos que aparecerá si Word se bloquea, luego hacer clic en Archivo e Información y en Administrar documentos, clic en el nombre del archivo etiquetado (cuando se cerró sin guardar). Después dirigirse al Archivo y luego hacer clic en Información, y remitirse a Administrar documento, y finalmente, hacer clic en Documentos recuperados sin guardar. Igualmente, se puede intentar usar OneDrive y el “historial de versiones” en su lugar.

A estas opciones para recuperar un documento perdido se suman las herramientas profesionales como Wondershare Recoverit, Recuva, MyFone AnyRecover, o Disk Drill.

Wondershare Recoverit

Wondershare Recoverit Data Recovery es una herramienta potente y profesional que es extremadamente rápida y fiable. Sus planes están disponibles para Windows o Mac y hay una opción de descarga gratuita. Actualmente, tenemos más datos almacenados en los ordenadores, en las fotos y en los vídeos que nunca. Recoverit te ayuda a proteger esa información para que no la borres accidentalmente o te la roben. Cubre las opciones del plan básico que puedes elegir y las funciones que se incluyen.

Su facilidad de uso está comprobada porque te ayuda a recuperar archivos perdidos y eliminados en 3 pasos y en pocos minutos. El primer paso, obviamente, será descargar la versión necesaria del software de Wondershare e instalarlo en el ordenador. Después, el propio programa se encargará de escanear el disco duro, para, finalmente, obtener una previsualización de los datos que se estaban buscando y poder recuperarlos a través de un respaldo de datos.

Soporta la restauración de todos los tipos de archivos y sistemas de archivos, por ejemplo, NTFS, FAT, HFS+, APFS y su versión gratuita puede recuperar 100mb sin costo alguno. Es una de las herramientas con la tasa de éxito de recuperación más alta de la industria (95%) y con esta herramienta puedes recuperar los datos perdidos de casi todos los dispositivos o medios de almacenamiento con facilidad, como el disco duro, la unidad flash USB, el SSD, el disco duro externo, el pendrive, el disquete, la cámara de acción, la cámara del dron, la dashcam, la videocámara, el reproductor de video, el reproductor de música, etc.

Wondershare Recoverit, que dispone de más de 1000 tipos y formatos de datos, trae funciones avanzadas de recuperación de video, permitiendo a los usuarios restaurar vídeos HD, Ultra HD, 4K y 8K sin corrupción de datos. Además, también ha mejorado las experiencias de los usuarios en la recuperación de ordenadores, la reparación de vídeos y la interfaz de usuario.

Recuva

Otra de las opciones para recuperar un archivo de Word perdido puede ser Recuva, una de las más populares. Permite recuperar archivos que han sido eliminados de forma permanente y es totalmente gratuito, por lo que suele ser una de las opciones favoritas de los usuarios. Además, brinda la opción de analizar pendrives USB, discos duros, tarjetas de memoria… Puede descargarse desde su página web y escanear en busca del archivo que quieras. Está disponible para Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1 y Windows 10, aunque también existe la versión portable que no requiere de instalación en el disco duro y se puede ejecutar directamente.

MyFone AnyRecover

Esta herramienta de recuperación de archivos no es difícil de usar. Luego de descargarla hay que seguir unos sencillos pasos para recuperar fácilmente los documentos de Word perdidos. Primero, descarga e instala el software AnyRecover y después, ejecuta y selecciona la ubicación del documento original de Word. Haz clic en Comienzo y entonces, el software hará un escaneo en profundidad de la ubicación de almacenamiento, puedes Pausar o Detener en cualquier momento durante el proceso de escaneo.

Disk Drill

Este es otro programa que también sirve para recuperar archivos que se hayan borrado. En su versión gratuita solamente puede recuperar archivos que sean menores de 500 MB, por lo que para nuestro propósito nos vale de sobra. Existen versiones para Windows y para macOS y es capaz de escanear discos internos, externos o USB mientras sean compatibles con los sistemas de archivos FAT32, EXT, HFS+ y NTFS, es decir, los principales del mercado actual.

Como hemos visto, existen varios mecanismos y herramientas, y hasta aplicaciones de terceros que pueden ayudarte a recuperar un documento perdido. Siempre te puedes acudir en primera instancia a todas las herramientas que ofrece Word y Microsoft para la recuperación de archivos y que puedes ver más arriba en este mismo texto. Y luego recurrir a estas aplicaciones que también se han probado como útiles a la hora de obtener resultados.