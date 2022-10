Por qué no deberías usar nunca estas prendas cuando viajas en avión

Al momento de viajar todo debe estar lo más planificado posible para no tener sorpresas que no permitan que uno disfrute de las vacaciones o escapada de fin de semana. Inclusive la ropa con la que iremos en el avión que nos traslade hasta nuestro destino. Según los expertos, existen ciertas prendas de vestir que se deben evitar en los vuelos, algunas hasta pueden ser peligrosas.

Un vuelo puede convertirse en algo realmente tedioso y por ello hay que no solo pensar en llevar algo para entretenerse, ir bien descansado y tener una almohada para dormir cómodos; sino también llevar ropa adecuada. En especial en los vuelos de larga distancia, si vas a pasar más de 8 horas seguidas en la cabina de un avión, el atuendo que elijas para el viaje tendrá una gran importancia.

Según los expertos el atuendo que se elige para viajar en avión es muy importante.

Los expertos advierten que hay ciertas prendas y calzados que no se recomiendan utilizar durante un vuelo por ser considerados como "peligrosos". Uno de ellos es Tony Kuna, quien según Daily Star, dijo que las sandalias son extremadamente riesgosas, sobre todo si hubiera algún percance de emergencia en la aeronave. Ya que en caso de tener que correr o descender del avión en una situación de caos, este calzado sería el peor.

“Durante una emergencia, todo tipo de escombros y superficies del suelo desagradables bloquearán su camino hacia la salida, así como hacia el exterior de la aeronave. Si sus pies no están debidamente cubiertos, tendrá dificultades para llegar a un lugar seguro”, expresó Kuna.

Christine Negroni, escritora especializada en viajes, por su parte advirtió que las calzas deportivas son de las más usadas por los pasajeros por ser cómodas, pero que son una pésima alternativa. Lo que ocurre es que esta prenda podría quemarse por el material con el que está hecha. “Es posible que tenga que escapar de un incendio en la cabina o podría haber uno cuando abandone el avión. Todos usan pantalones de yoga en las aeronaves, pero evito todas las fibras artificiales porque es más probable que se quemen y se peguen. Aconsejaría optar ropa de algodón o cualquier cosa hecha de fibras naturales”, recomendó.

Pero no solo se deben evitar ciertas prendas para evitar mayores daños en caso de un accidente. Los especialistas también les piden a los viajeros que no usen ropa ajustada para viajar en avión, ya que no solo son incómodas para vestirlas en un vuelo de larga duración, sino que además pueden llegar a ser peligrosas para tu integridad física.

La presión de la altitud hace que el sistema circulatorio tenga más problemas para conseguir que la sangre fluya por tu cuerpo adecuadamente. Si, además, la ropa ejerce una mayor presión en puntos básicos de tus extremidades, las posibilidades de crear trombos pueden aumentar. Por ello, levar unos calcetines, o medias, de compresión es aconsejable para casi todos los pasajeros que vayan a embarcar en un vuelo de larga distancia, siendo aún más recomendable para aquellos que tengan problemas linfáticos o circulatorios.

El color tampoco se salva en esta lista. Los expertos recomiendan evitar las prendas blancas, la razón es que en un viaje de larga distancia es muy probable que uno se manche con alguna comida o bebida. Las bandejas de comida del avión y el escaso espacio no ayudan para evitar que esto ocurra.