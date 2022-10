Las mentiras del mundo del vino

Ya llevo algunos años haciendo periodismo de vinos y sin dudas puedo afirmar que apenas comencé quedaron derribadas muchas “verdades” que la gente cree del mundo del vino. Y hablo de creer porque básicamente son eso: creencias.

Cosas que están instaladas tanto en quién toma como quién produce. Creencias constatables tanto dentro de la industria como fuera de ella. Por cierto, podría estar varias páginas escribiendo sobre eso, pero voy a tratar de no aburrirlos, ni arruinarlos. Así que voy a nombrar algunas pocas de ellas, hay muchísimas más. Quizá para próximas ediciones.

Fuera madera mala

Si andas por degustaciones o bodegas, por ahí vas a escuchar que últimamente ponen en valor que el vino NO TIENE paso por madera. Esto es, que no ha pasado por barricas de roble o que no ha tenido contacto con la misma de alguna manera.

Nada mejor que probar para derribar verdades.

Lo cierto es que podés encontrar un vino desequilibrado, tenga o no madera. El hecho de que no haya pasado madera no indica nada. Incluso lo pone en un desafío mayor a ese líquido porque tendrá que lograr el equilibrio sin el paso por madera, algo fundamental para estabilizar los vinos.

Así como si no tiene madera, mucha gente te dirá que es un vino sin terminar. Bueno, tampoco es tan así. Nuevamente, si no ha pasado por madera y el vino tiene todas la cualidades que pretende su productor, cumplirá el objetivo.

Las mujeres prefieren el vino blanco

Esta creencia casi que hasta me enoja cuando la escucho. Cierto que me enojo cada vez menos, pero la verdad que menuda bravuconada es decir esto a esta altura del partido. Pero todavía aparecen.

Pero no podemos centrar todo en el enojo. Sin dudas, esta antigüedad viene de épocas de antaño, donde las mujeres comenzaban en el mundo de las bebidas, con blancos suaves o champagne.

La verdad es que los paneles de degustación mundiales más importantes hoy están liderados por mujeres ilustres del mundo del vino, que en muchas ocasiones marcan la tendencia actual en el consumo global. De blancos, de tintos, de rosados, de espumantes y más.

El vino más caro es el mejor

Otra falacia más. Nada más errado que andar por la vida creyendo que porque pagué ese vino a ese precio es el mejor. Pero aún es sentirse el mejor por comprarlo. Pero bueno, sigan en el camino de su gloria hermanos.

La discusión sobre lo mejor o lo peor es tan, pero tan relativa que podemos estar toda la eternidad debatiendo. Simple. Para vos, lo que es mejor no lo es para mí. O quizá sí. Y al final de cuentas, qué importancia tiene.

Por lo cual el precio del vino sí dice muchas cosas del producto, pero lo que resulta un error es ponerlo en categorías cualitativas en función de este. Entonces ante esa pregunta de ¿Cuál es el mejor vino de Argentina? te invito a que nos enojemos juntos.

Quedan muchas mentiras más del mundo del vino. Te dije que no quería aburrirte. Y estoy seguro que se te pasan varias por la cabeza. Seguiremos. Pero es fin de semana y está lindo para tomar un rico Malbec. ¡Salud!