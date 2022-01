Tres ideas de decoración para monoambientes prácticas y económicas

Todos los ambientes pueden tener una decoración de una manera muy estética y económica, solamente se necesita tener ideas originales e inspiración. Una de las mejores maneras para entrenar esto es Pinterest, una red social en la que los usuarios ofrecen DIY ("Do it yourself" o en español "Hazlo tú mismo") y muestran sus ideas.

Para muchos los monoambientes son más difíciles de decorar ya que, como indica su nombre, es solo un ambiente que integra la cocina, el living y la habitación. Pero no hay que desesperarse, hay maneras de separarlos que ayudan a que cada uno de esos espacios tengan su propio estilo sin depender uno del otro.

Un mueble que separe la habitación

Cada vez que se tiene visitas es un poco molesto que la cama esté a simple vista y todos se sienten allí, o que se vea cualquier objeto íntimo. El dormitorio es un espacio privado, pero quienes tienen un monoambiente no deben preocuparse por esto: se puede enviar a hacer a medida un mueble que llega al techo y sin separar la cocina del cuarto.

Lo que tiene de interesante también es que cumple más funciones. Se puede fabricar un mueble que tenga estantes como si fuese un clóset y guardar la ropa del dormitorio allí, y del otro lado se puede instalar un televisor, apoyar el sillón o simplemente colgar cuadros para decorar.

Un espejo grande

Quienes tengan un monoambiente pequeño pueden colocar un espejo grande en la pared (no colgado sino inclinado), lo que da una sensación de amplitud. Este objeto es un gran aliado para crear efecto visual y tener en cuenta que la forma debe ser rectangular, ya que mientras más largo mejor. Alrededor se puede decorar con flores o canastos.

Decorar las paredes o la puerta

Otra manera de tener un espacio divertido y darle un toque diferente sin sobrecargar el ambiente, es empapelar con un vinilo adhesivo, pintar una de las paredes o la puerta de entrada. Esto es menos agresivo que pintar todo el departamento de un solo color y además se puede decorar con almohadones o sillas del mismo color.

Los monoambientes son muy elegidos por los jóvenes que comienzan a vivir solos, ya que son más económicos. Para generar un ambiente más personal y al no poder escaparse a otra sala, es importante tener en cuenta todos los detalles de la decoración.



