Tres playas secretas de California para vacacionar tranquilo

Ya te contamos cuáles son las mejores playas frías para descubrir en el mundo. En esta oportunidad, compartimos 3 de las playas secretas de California y te decimos todo lo que hay que tener en cuenta para viajar y vacacionar en paz. No te pierdas los detalles.



Fuente: pixabay.com

California: 3 playas secretas para visitar al menos una vez en la vida



1. Playa Topanga



Ubicada en Los Ángeles, California, esta población cercana a Malibú cuenta con algunas de las playas más secretas y hermosas de toda la región.



Quienes ya visitaron Playa Topanga saben que la belleza natural y la tranquilidad son dos nociones que van de la mano.



Como si fuese poco, el azul del océano Pacífico combina a la perfección con la altura de la zona montañosa que bordea la costa y ofrece un espectáculo ideal para disfrutar ya sea solo o acompañado.



Al mismo tiempo, Topanga Beach es el sitio indicado para todos los amantes del surf y de las actividades acuáticas, mérito que se gana gracias a las poderosas olas del mar.

2. El Pescador State Beach

El Pescador es una de las playas secretas de la región y se encuentra en Malibú, cerca de la Autopista del Pacífico. Acceder a ella solo es posible a través de un sendero que bien puede pasar desapercibido para aquellas personas que no están buscando el sitio en cuestión.



Este es el lugar ideal para los veraneantes que busquen una experiencia de tranquilidad, paz y silencio, siempre en el marco de un maravilloso escenario natural.



Por lo general, no suele encontrarse mucha gente en la misma, así que también es el lugar perfecto para aquellos que prefieran estar solos y no rodeados de grandes multitudes.

3. El Matador Beach

A unas pocas millas al noroeste de Malibú se encuentra esta playa que, al igual que las anteriores, ofrece una experiencia de calma y paisajes hermosos.



Sin embargo, El Matador Beach cuenta con su propia particularidad y es que es la playa ideal para los enamorados.



Quienes lo conocen saben que la vista es una de las mejores de la zona y que en ningún lado el atardecer es tan bello como en este.



Además, las numerosas cavernas que se encuentran a lo largo de la costa dan la posibilidad de compartir un momento único e íntimo como puede ser una cena romántica.



¿Querés compartir tus historias de viajes o contarnos sobre lugares maravillosos?. Esperamos tus comentarios en nuestro correo: mdztrip@mdzol.com.