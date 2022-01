Tres ideas para crear espejos decorativos muy originales

Con la llegada de la pandemia, casi todos los trabajos adoptaron la modalidad del home office y cada vez se pasa más tiempo en el hogar. Por ello es fundamental tener los espacios con buena decoración, ordenados y estéticos, para que todos los días se sienta que se está en un lugar armonioso y genere mucha paz interior.

Una manera original de decorar las paredes es con espejos, pero para que sea más económico se pueden hacer manualmente. En Internet está lleno de DIY ("Do It Yourself", que significa "Házlo tu mismo") que indican paso a paso como hacerlos para que queden originales, pero con un presupuesto low cost como con objetos reciclados.

Espejo con tela trenzada

Lo ideal para esta opción es optar por un espejo redondo, pero es a gusto personal. Lo que hay que hacer es comprar un espejo y pegarlo sobre una bandeja o una superficie plana para que quede un borde en el cual se va a pegar la tela de la trenza (se puede comprar de cualquier material siempre y cuando sea resistente, y luego pintarlo).

Fuente: Ayuda a decorar.

Comprar una tela gruesa del color que más guste y cortarla en tres trozos para hacer una trenza, como se hace con el pelo. Una vez que se tenga esto listo pegarla en el borde del espejo y colocarla en un soporte que esté bien ajustado a la pared, preferentemente en forma de nudo.

Espejo con cucharas de plástico

Comprar cucharadas de plástico ya sea en distintos tontos para hacer un efecto degradé o todas iguales y luego pintarlas con un producto que sea apto para el plástico. Para crear el espejo se debe cortar la parte inferior del utensilio y pegar una cartulina detrás del espejo que le sobresalgan los bordes.

Fuente: addicted2decorating.com.

Una vez hecho esto pegar las cucharas sobre la cartulina para que se dé un efecto como si fuese una flor abierta y una parte de ellas debe estar sobre el espejo para que quede armonioso. Finalmente, colocar un soporte en la pared y colgar el espejo.

Espejo con caracoles

Quienes tengan un hogar con decoración playera o fresca, un espejo con caracoles es la mejor opción. Para crearla se necesita un espejo que tenga marco y un pegamento fuerte, ya que son objetos pesados y si están mal pegados se pueden caer. Además, hay que tener los caracoles que se pueden comprar por Internet o en un vivero.

Fuente: elblogdediy.com

Hacer un espejo decorativo es muy sencillo, solo hay que tener paciencia y todos los materiales correspondientes. La imaginación también es fundamental y se le puede dar el toque personal necesario para que combine con el resto de los objetos del hogar.



¿Qué tipo de espejo utilizarías para la decoración de tu casa?