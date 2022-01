Así es el estilo de decoración favorito de Meghan Markle para sus espacios de interior

Gracias a las distintas apariciones públicas que Meghan Markle y el príncipe Harry hicieron desde su casa, resulta posible tener una idea de cómo luce la mansión en su interior.

En esta oportunidad, compartimos las claves sobre el estilo de decoración y te contamos todo lo que hay que saber acerca de los gustos de los duques de Sussex.

Fuente: Youtube America's Got Talent (/agt)

Meghan Markle y el príncipe Harry: así luce por dentro su hogar de California

La propiedad que Meghan Markle y el príncipe Harry compraron en Montecito (Santa Bárbara, California) significa, en primer lugar, lo que un hogar representa para cualquier persona.



No obstante, la importancia de esta casa es aún mayor ya que se trata del espacio que consiguieron una vez que decidieron abandonar la Familia Real Británica y alejarse de todos los asuntos relacionados a la Corona.



Allí viven con sus hijos, Archie y Lilibet, y también es el lugar que eligen para varias de sus apariciones públicas, las cuales, dicho sea de paso, son las que permiten tener una idea de cómo luce la residencia por dentro.



En primera instancia, lo que se destaca es que el estilo de decoración de Meghan Markle está protagonizado por lo clásico y lo moderno y por el predominio de los colores suaves, crema y muchas veces en la gama taupé.



El libro que sería la inspiración para Meghan Markle y su estilo de decoración



Cuando Meghan apareció en el programa America’s Got Talent, lo hizo mediante teleconferencia y estando ubicada en lo que sería el salón principal del hogar.



Por el resto de las apariciones que hicieron ella y su pareja, todo parece indicar que se trataría de una de sus habitaciones predilectas. En la misma, una de las primeras cosas que se observa es la presencia de un enorme sillón de color crema y de varios almohadones y cojines en el mismo tono.



Otro de los detalles importantes en el estilo del hogar pasa por la presencia de libros. Por lo que se puede apreciar, algunos versan sobre los temas que más interesan a la duquesa, como es el caso del rol de la mujer en la sociedad y del racismo.



Más allá de esto, uno de los más llamativos es un libro sobre decoración que se llama “Wood and Iron: Industrial Interiors” (cuyo título podría traducirse como “Madera y hierro: interiores industriales”).



Al respecto, hay que mencionar que la madera también ocupa un rol importante en el diseño estilístico de los interiores. Los muebles de este material, a su vez, combinan a la perfección con el resto de los elementos rústicos, como es el caso de las láminas colgantes que no están enmarcadas.



Teniendo en cuenta todo lo mencionado, ¿qué opinas acerca del estilo de decoración de Meghan Markle para los interiores de su hogar?