Palomas: cómo limpiar la suciedad del balcón

Ya te contamos todo lo que hay que saber para ahuyentar las palomas del balcón. En esta oportunidad, compartimos 4 claves a tener en cuenta para limpiar su suciedad en el caso de que aún no hayas podido con ellas. No te pierdas los detalles.



Fuente: pixabay.com

Suciedad de las palomas: 4 consejos para aplicar al momento de la limpieza

1. Utilizar elementos de limpieza especiales.



Ante todo, es fundamental tener en cuenta que no se trata de una limpieza común y corriente. Por lo contrario, la suciedad que dejan las palomas y aves similares requiere de cuidados especiales, ya que son varios los riesgos que pueden ocasionar.



Además de lo que implica a nivel estético, los desechos de estos animales pueden ocasionar infecciones y transmitir distintas enfermedades, tanto a los humanos como a las mascotas del hogar.



Por esto mismo, a la hora de la limpieza se recomienda usar objetos específicos (escobas, trapos y demás), de forma tal que estos no sean los mismos que se usan para el interior de la casa.



2. Remover las heces disecadas.



Muchas veces sucede que los desechos de los animales ya se encuentran secos. En este sentido, lo que hay que hacer es retirarlos tal como están.



El procedimiento es sencillo y requiere de un escobillón y una pala para basura, o bien se pueden sacar de forma manual, siempre usando los guantes correspondientes.



De esta forma, lo que se logra es esparcir menos la suciedad por la superficie a la hora de la limpieza húmeda y contaminar en menor medida los objetos utilizados.



3. Usar productos químicos.



En este punto, la labor de limpieza comienza a parecerse bastante a la habitual, es decir, la que se realiza de forma periódica en el hogar.



Teniendo en cuenta lo mencionado, aquello de que la suciedad de las palomas puede transmitir enfermedades, no es una mala idea apostar por productos químicos más “fuertes” que los habituales, como es el caso de los concentrados. Un ejemplo clásico es el de la lavandina.



4. Apelar por alternativas naturales.



En línea con lo anterior, los productos a utilizar pueden ser de características naturales. Uno de los más eficaces es el vinagre, que puede ser el común (el que se usa también para la cocina) o bien el de limpieza concentrado.



Además de ser natural, este producto es más fácil de conseguir y suele ser más económico. Entre otras características, funciona como desinfectante y deja las superficies sumamente relucientes.



Al momento del uso, hay que rebajarlo con agua y se le puede agregar un poco de jugo exprimido de limón, lo cual potencia el efecto de limpieza y reduce el efecto del aroma del vinagre.



Teniendo en cuenta todo lo mencionado, ¿qué opinas acerca de estas claves para limpiar la suciedad de las palomas?