Seis plantas de jardín que no requieren alto mantenimiento

Ya te contamos todo lo que hay que saber para que tu jardín luzca prolijo y armonioso. En esta oportunidad, compartimos algunas de las plantas que requieren de poco mantenimiento y que podrías tener con tranquilidad. No te pierdas los detalles.



Fuente: pixabay.com

Plantas de jardín: 6 opciones que no necesitan de mucho mantenimiento

1. Crisantemos

Una de las cosas que embellecen un jardín es la presencia de flores. En este sentido, los crisantemos no solo ofrecen un gran colorido, sino que también se destacan por su resistencia y por el poco mantenimiento que requieren.



Lo único que hay que tener en cuenta es que hay que regarlos de forma periódica, siempre echando el agua sobre la tierra y no sobre las flores.



2. Suculentas

Se trata del tipo de planta por excelencia que no necesita de muchos cuidados. Además de ser ideal para la decoración interior del hogar, también lo es para el jardín.



En este punto, hay que decir que se pueden colocar en pequeñas macetas o bien plantar en tierra, lo que haga que quizás crezcan bastante.



3. Hiedra

Pensando también en el plano estético, el diseño de un jardín no solo se debe realizar teniendo en cuenta el factor horizontal: también hay que considerar el vertical, es decir, el de las paredes y las plantas de altura.



La hiedra es una de las trepadoras más famosas y utilizadas que existen. La rapidez con la que crecen a pesar de no requerir de muchos cuidados le dan la fama que tiene.



Eso sí: al tratarse de una planta tóxica, se recomienda evitar su colocación en hogares en los que hay niños pequeños y mascotas.



4. Bambú

Otra de las plantas altas que aportan un toque distintivo a cualquier jardín. Además de lo que se refiere a lo estético, este ejemplar sobresale por necesitar de poca agua y de una iluminación medida, por lo que es ideal para aquellos sectores en los que el sol no llega con plenitud.



5. Geranios

Color, alegría, presencia y resistencia son algunas de las tantas palabras que se pueden asociar con los geranios.



A diferencia de otras especies, los geranios suelen florecer durante todo el año sin depender de muchos cuidados. Incluso pueden estar expuestas al sol sin que corran grandes riesgos.



6. Romero

En el caso del romero, las ventajas también se refieren a lo gastronómico, ya que se trata de una planta aromática que sirve para condimentar una gran cantidad de comidas.



En cuanto a los cuidados, solo hace falta que reciba un poco de agua cada tanto, sin preocuparse por la exposición a la luz solar.





Luego de leer todo esto, ¿ya sabes cuál de estas plantas te gustaría tener en tu jardín?