Césped natural vs artificial: cuál tiene un mantenimiento más barato

Instalar césped en el patio de tu hogar es una gran idea para aquellos que les gusta visualmente estar en contacto con la naturaleza y armar un espacio al aire libre para que los chicos se diviertan. Sin embargo, muchos están en la duda si elegir natural o artificial y antes de tomar una decisión lo mejor es conocer sus beneficios y desventajas.

El césped se puede colocar en cualquier espacio del hogar, pero no funcionan los dos de la misma manera y este es uno de los detalles a tener en cuenta. La elección depende de muchos factores como el clima, el dinero, el esfuerzo para mantener, la estética que se quiera dar y el trabajo de instalación.

Césped natural

Esta es la elección más tradicional, pero al mismo tiempo la más exigente ya que tiene que tener un correcto mantenimiento para tenerlo en buenas condiciones. Se debe regar con frecuencia, quitar las malas hierbas, abonar la tierra, controlar las plagas que generan las plantas, y todo esto es fundamental ya que se puede volver amarillo y verse deshidratado.

Fuente: Pinterest Côté Maison.

El césped natural demanda trabajo y constancia, pero también dinero ya que los abonos no son baratos, se debe gastar agua y electricidad para utilizar herramientas como la manguera. Sin embargo, tiene grandes ventajas porque disipa mejor el calor del jardín, se pueden plantar árboles y se tiene un contacto directo con la naturaleza, lo que es un placer inigualable.



Sin embargo, estéticamente y su sensación al tacto (sobretodo al caminar sobre él) es considerablemente mejor comparado con su contraparte artificial.

Césped artificial

Una de las ventajas que tiene el césped artificial es que no requiere casi ningún mantenimiento y se puede colocar en cualquier superficie, incluso si se tiene un invernadero dentro del hogar. Con esta elección no se debe fumigar, ni regar, ni fertilizar, solo hay que invertir tiempo el primer día para colocarlo.

Para tenerlo prolijo hay que lavarlo y peinarlo varias veces por semana para que, de esta manera, las hebras sintéticas no se arruinen. Cabe destacar que el césped sintético será pisado con calzado sucio o se caerá comida, y al funcionar como si fuese una alfombra tendrá muchas bacterias que se deben eliminar.

Fuente: IKEA.

Entre las desventajas que tiene se encuentra que no genera la misma sensación que un césped natural y al ser de plástico no es adecuado para zonas donde dé el sol todo el día. Tampoco es aconsejable para hogares que tengan mascotas y su instalación debe estar hecha por un profesional para que no se mueva del piso.

Tener un césped natural o artificial depende de los gustos e intereses. Ambos son buenas opciones según el fin que tenga cada uno y lo positivo es que se puede tener un espacio verde también en un departamento o en cualquier lugar reducido.



¿Cuál es tu opción favorita?