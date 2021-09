Estos son los platillos mexicanos favoritos de Ángela Aguilar

En varias ocasiones, Ángela Aguilar manifestó que le encanta comer y que la cocina es uno de sus pasatiempos preferidos. En esta oportunidad, te contamos cuáles son los platillos mexicanos favoritos y todas las comidas de las que disfruta la integrante más joven de la Dinastía Aguilar. A continuación, todos los detalles.

Ángela Aguilar. Fuente: Instagram Ángela Aguilar (/angela_aguilar_/)

Ángela Aguilar es experta en tacos y te contamos por qué

Con tan solo 17 años, Ángela Aguilar ya es conocida por millones de personas por sus trabajos como cantante y también por la intensa actividad que suele mantener en redes sociales, en especial en su canal de Youtube.



Esto hace que muchos sientan curiosidad acerca de cuáles son los gustos y las preferencias de la nieta de Don Antonio e hija de Pepe Aguilar. En este sentido, una de las cosas que más se destaca es la pasión que tiene la joven Ángela con las comidas en general.



Hace un tiempo, habló con Bandamax y sorprendió por el fanatismo que tiene con uno de los tradicionales platos mexicanos. ¿De qué se trata? De los tacos, los cuales disfruta comer en “todas sus presentaciones”.



En simultáneo, la “Princesa de la música mexicana” explicó cómo es para ella el taco perfecto. ¿Dónde está la clave según Ángela? En la elección de la carne.



“Al taco de bistec le pongo una sola tortilla, dos tortillas te quita el sabor de la carne”. Además, dijo que le agrega “cilantro, salsa verde, limón” y, de ser posible, “cebolla súper asada”.

¿Cuáles son los platillos que Ángela Aguilar prefiere en general?

A la hora de elegir las comidas, Ángela Aguilar no se queda solamente con los platillos propios de México, sino que también sabe disfrutar de aquellas delicias que, al día de hoy, ya son famosas en todo el mundo.



Sin ir más lejos, en la entrevista mencionada explicó cuáles son los platos que no pueden faltar en su mesa. Una de las sorpresas se halla en la predilección que tiene con la comida italiana, ya que confesó que le gusta mucho la pizza, la pasta y los carpaccios.



En línea con esto, también dijo que aprecia todo lo que es la comida china y, para finalizar, explicó que sencillamente le gusta “la comida buena”.



Por último, en las declaraciones que dio se halla otra de las pruebas que hablan de la importancia que tiene para ella la comida en general. Consultada acerca de qué le hubiese gustado ser de no haber sido cantante, Ángela dijo que hubiese querido escribir libros.



“Algo de escribir o un chef que escribe libros de cocina mientras está vestida a la moda”, fueron las palabras que eligió para responder.



Claro que, con tan solo 17 años, la hija de Pepe Aguilar y nieta de Flor Silvestre aún tiene mucho tiempo por delante para cumplir este sueño.





