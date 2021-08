Dorado y crujiente sándwich vegano con queso fundido ¡en menos de '5!

Hay veces que es mejor dejar de consumir un poco de carne y una buena opción es optar por recetas veganas, un estilo de vida que ofrece platos exquisitos. El sándwich es una delicia para todos los paladares y existe un plato especial para aquellos que prefieren comer queso libre de crueldad.

El vegetarianismo y el veganismo no son lo mismo: el primero consiste en alimentarse de productos del reino vegetal, mientras que los veganos no consumen productos de origen animal en ningún aspecto de su vida como maquillajes que fueron testeados en animales, no comen carne, no usan cueros y pieles, entre otras cosas.

Si bien se cree que los veganos están limitados en varios aspectos, esto no es cierto. Con los años se fueron creando alimentos para sostener esta dieta, que además benefician a la salud y son altamente nutritivos. Así es el caso del queso violife, creado a base de patata, agua y especias, con una textura cremosa que lo hace parecer al queso fundido.

Sándwich vegano con queso fundido. Fuente: Mis Recetas Veganas.

Sándwich de queso violife

Ingredientes

4 rebanadas de pan de molde integral.

2 papas de tamaño medio.

2 lonchas de queso violife.

2 cditas de levadura nutricional (es opcional, pero es lo que le da el toque a queso).

1/2 cebolla pequeña.

Albahaca.

Sal.

Ajo en polvo.

Cúrcuma.

Opciones: cebolla deshidratada y aceite de oliva.

Ingredientes paso a paso

Pelar y cortar las papas en cubos de tamaño medio. Ponerlas en una olla con agua hervida. Picar finamente la cebolla y reservar. Cuando la papa ya esté bien cocida (se pueda atravesar muy fácilmente con un tenedor), retirar del agua y volcarla al vaso de la batidora. Añadir unos 100 ml de agua y triturar hasta conseguir una textura cremosa, densa pero suave. Es importante no dejar grumos. Añadir a la batidora una puntita de cúrcuma, dos o tres pellizcos de sal, 2 cditas pequeñas de levadura nutricional y ajo en polvo al gusto. Volver a triturar y comprobar el sabor. Colocar una loncha del queso vegano violife en una de las rebanadas de pan. Por encima colocar la cebolla picada y coronar con la crema estilo "queso" de papa. Luego espolvorear la albahaca. Cerrar el sándwich y tostarlo. Se puede poner un poco de aceite de oliva para engrasar.

¡Listo! El sandwich vegano de queso fundido está listo para disfrutar. ¿Con qué bebida te gustaría acompañarlo?

Sándwich vegano con queso fundido. Fuente: Recetas Veganas

Para dudas, sugerencias de nuevos temas de cocina y comentarios, te invitamos a escribirnos a contacto@mdzol.com y responderemos a la brevedad.