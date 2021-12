Cómo decorar tu jardín reciclando y sin gastar de más

¿Cómo puedo decorar mi jardín? ¿Cómo puedo lograr que mi patio se vea bonito? ¿Qué decoración puedo usar? Estas suelen ser algunas de las preguntas que suelen surgir entre las personas que buscan alternativas baratas y fáciles de hacer.

Una gran manera de reducir el presupuesto enormemente, para no gastar una gran suma de dinero, es reciclando elementos que se tengan en la casa. Siempre hay cosas que se “guardan por las dudas” y se llenan de polvo o, incluso, se terminan deteriorando. ¡Es momento de sacarles provecho!

Fuente: Photo by Visual Stories || Micheile on Unsplash

Tres ideas para decorar reciclando

1. Botellas de plástico como macetas

Esta es una idea para la cual no se necesitan muchos elementos, y puede quedar muy bien. Solamente, debes de cortar las botellas, puede ser horizontal o verticalmente, y decorarlas por fuera con pintura y listones. Cuando estén listas, las puedes apoyar sobre una ventana, colgarlas o, simplemente, acomodarlas a lo largo del patio.

2. Macetas de barro con encaje

No se necesita mucho dinero para lograr una bonita decoración. A las clásicas macetas de barro, las puedes convertir en una hermosa pieza de diseño pegándoles cachos de telas de encaje o con bordados. La idea es que quede algo delicado y chic.

Si no tienes un cacho de tela, puedes utilizar algún viejo mantel o quizás una camisa o blusa que ya no uses.

3. Jaulas de pájaros llenas de vida

Las jaulas de pájaros se pueden transformar en un hermoso elemento de decoración. Solamente, tienes que pintar la estructura de algún color que te guste, preferentemente, debe de ser un tono brillante para que luzca mejor. Cuando esté seca, utilízala para colocar tus plantas o flores.



TIP: pon una planta colgante en su interior y cuelga la jaula, el efecto es hermoso y súper delicado.

Lo mejor que se puede hacer cuando se quiere renovar el jardín de la casa, es dejar volar la imaginación. Pensar en alternativas y probar diferentes posibilidades es lo mejor para lograr armar el espacio soñado. ¿Qué otra idea se te ocurre?