Decoración: cómo embellecer un recipiente para que no arruine el estilo de tu hogar

Existen muchos insectos en diferentes épocas del año. Entre ellos, la mayoría son indeseados, como los mosquitos. Para no arruinar la decoración del hogar, existen ideas de cómo embellecer cualquier repelente.

Aunque es cierto que en el mercado está lleno de soluciones sobre repelentes de insectos que protegen cuando se está al aire libre, a la hora de elegir, se complica porque la mayoría arruinan la decoración. Los típicos anti mosquitos eléctricos, como las ruidosas lámparas de luz azul, no son siempre la mejor solución, por no decir la menos estética.

Ideas de repelentes para insectos y no arruinar la decoración

Combatir los insectos no es una tarea fácil, pero tampoco imposible. Quizás, lo más complejo, es elegir la mejor opción para que no arruine la decoración del hogar. No obstante, se pueden tener algunas ideas basadas en estas sugerencias. A tomar nota:

Por ejemplo, para matar mosquitos, están los repelentes eléctricos y, hoy en día, hay varias opciones, como la lámpara mata mosquitos que se utiliza a través de un dispositivo que emite luz ultravioleta y fluorescente. Queda muy bonita.

También, está la raqueta eléctrica mata mosquitos, que con una carga de 15 minutos ya se tiene esta herramienta preparada y lista. Se puede colgar en cualquier parte de la casa y pasa desapercibida.

No hay que dejar de lado el clásico repelente eléctrico con líquido o pastilla. Aunque antes parecían que quedaban mal a la vista, ahora vienen unos aparatos muy modernos y hasta decorativos para que sean parte del ambiente.

FUENTE: elmueble.com

Otros tipos de repelentes de insectos que se pueden elaborar en casa y estar acordes a la decoración, además de impregnar un rico aroma.

Las hojas de la planta de albahaca, de eucalipto y de manzanilla son perfectas como repelentes de insectos. Asimismo, están los clavos de olor que contienen principios activos para repeler una gran variedad de insectos.

Cualquiera de todos ellos es ideal, no solo para no arruinar la decoración, sino para ser más amigable con el medio ambiente. Estos repelentes de insectos naturales, sin dudas reemplazan a esos costosos productos que son dañinos e indecorosos. ¿Cuál de ellos elegirías?